EURO 2020'de cuma maçları programı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçlarına yarın devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.
Günün öne çıkan maçında, F Grubu'nda ilk ikiye girme mücadelesi veren Romanya ile İsveç karşılaşacak. J Grubu'nun dikkati çeken mücadelesinde ise Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya gelecek.
Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
- D Grubu
22.45 İsviçre-Gürcistan
22.45 Danimarka-Cebelitarık
- F Grubu
20.00 Norveç-Faroe Adaları
22.45 İspanya-Malta
22.45 Romanya-İsveç
- J Grubu
20.00 Finlandiya-Liechtenstein
20.00 Ermenistan-Yunanistan
22.45 Bosna Hersek-İtalya
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