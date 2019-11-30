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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.11.2019 - 20:52, Son Güncelleme:

Euro 2020'de açılış maçı Türkiye'nin! İşte Milli Takım'ın maç takvimi

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Euro 2020'de açılış maçı Türkiye'nin! İşte Milli Takım'ın maç takvimi

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan Milli Takım'ın rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

İşte Milli Takım'ın maç takvimi

12 Haziran / Roma: İtalya - Türkiye
17 Haziran / Bakü: Türkiye - Galler
21 Haziran / Bakü: İsviçre - Türkiye

Son 4 bilet Mart’ta belli olacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki (EURO 2020) yenilikler, Uluslar Ligi’nin de önemini artırmıştı. EURO 2020 Play-Offları’nda son 4 biletin sahibi, Uluslar Ligi’ndeki A, B, C ve D gruplarında 4’er takımın tek maç üzerinden yarı final ve final oynamasıyla belli olacak.

Yarı finaller 26 Mart 2020’de, finaller de 31 Mart 2020’da yapılacak. Seribaşı takımların ev sahibi avantajıyla çıkacağı yarı finallerde A ve C gruplarında 2. yarı finali (YF2), B ve D gruplarında ise 1. yarı finali (YF1) kazananlar grup finali maçında ev sahibi olacak. Bunun sonucunda da 4 takım, adını yaz ayında gerçekleşecek turnuvaya yazdırmayı başaracak.

EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 finalleri, 12 Haziran’da İtalya’da start alacak. A Grubu’ndaki açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı’nda başlayacak finaller, İngiltere’nin Başkent’i Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek. Ayrıca 90 bin kişilik Wembley Stadı’nda yarı final karşılaşmaları da düzenlenecek.

TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK
Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Son dakika: Milli takımın Euro 2020 rakipleri belli oldu
Son dakika: Milli takımın Euro 2020 rakipleri belli oldu!

 

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