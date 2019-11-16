Euro 2020 yolunda, I Grubu'nda zirve mücadelesi! iddaa'da öne çıkan bahis...
Euro 2020 Elemeleri I Grubu’nda finallere gitmeyi garantileyen; ancak zirve mücadelesi veren Rusya ve Belçika, St. Petersburg’ta karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
Grubun açılış maçında Belçika’ya yenildikten sonra oynadığı 7 maçı, sadece 1 gol yiyerek kazanan Rusya, liderin hemen arkasında ikinci sırada.
Evinde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen Rusya, bu maçlarda kalesini de gole kapattı.
Anton Miranchuk, Gazinsky, Dzagoev, Smolov ve Cheryshev sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar.
Bu maça kadar grupta oynadığı 8 maçı da kazanan Belçika, sadece 1 gol yedi. Resmi maçlardaki son yenilgisini Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsviçre karşısında almışlardı.
2018 Dünya Kupası eleme grubunda da şimdiki performansına yakın bir performans çizerek sadece 1 maçta beraberlik aldıklarını hatırlatalım.
Kompany, Casteels, Meunier ve Vertonghen sakatlıkları olan isimler.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Rusya’nın gruptaki 8 maçının 6’sı 2.5 ÜST bitti.
- Belçika’nın gruptaki 8 maçının 7’si KG YOK bitti.
- İki ekip arasındaki 5 maçın 4’ünü Belçika kazandı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği seçim Belçika’nın maçı kazanması yönünde.
- Bu maça bahis yapan üyelerin %22’den fazlası konuk takımdan galibiyet bekliyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2.5 ÜST...
- Üyelerin %16’sı bu maçta en az 3 gol olacağı görüşündeler.
MİSLİ.COM UZMANLARINDAN ESAT SOYDABİRCAN NE ÖNERDİ?
EURO 2020 elemeleri I Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan iki takımın randevusu. Belçika 24 puanla lider ve Rusya 21 puanla en yakın takipçi. İki takım da grubu zirvede bitirmek istiyor.
Belçika son 10 maçın 9'unu kazandı ve sadece 2'sinde gol yedi. Rusya ise 7 maçlık galibiyet serisinde yalnızca 1 gol yedi.
Hazırlık maçı havasındaki mücadelede İki takım da skor üretir.
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