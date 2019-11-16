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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.11.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Euro 2020 yolunda, I Grubu'nda zirve mücadelesi! iddaa'da öne çıkan bahis...

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Euro 2020 yolunda, I Grubu'nda zirve mücadelesi! iddaa'da öne çıkan bahis...

Euro 2020 Elemeleri I Grubu’nda finallere gitmeyi garantileyen; ancak zirve mücadelesi veren Rusya ve Belçika, St. Petersburg’ta karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

RUSYA - BELÇİKA

Grubun açılış maçında Belçika’ya yenildikten sonra oynadığı 7 maçı, sadece 1 gol yiyerek kazanan Rusya, liderin hemen arkasında ikinci sırada.

Evinde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen Rusya, bu maçlarda kalesini de gole kapattı.

Anton Miranchuk, Gazinsky, Dzagoev, Smolov ve Cheryshev sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar.

Bu maça kadar grupta oynadığı 8 maçı da kazanan Belçika, sadece 1 gol yedi. Resmi maçlardaki son yenilgisini Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsviçre karşısında almışlardı.

2018 Dünya Kupası eleme grubunda da şimdiki performansına yakın bir performans çizerek sadece 1 maçta beraberlik aldıklarını hatırlatalım.

Kompany, Casteels, Meunier ve Vertonghen sakatlıkları olan isimler.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Rusya’nın gruptaki 8 maçının 6’sı 2.5 ÜST bitti.

- Belçika’nın gruptaki 8 maçının 7’si KG YOK bitti.

- İki ekip arasındaki 5 maçın 4’ünü Belçika kazandı.

Euro 2020 yolunda, I Grubunda zirve mücadelesi iddaada öne çıkan bahis...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği seçim Belçika’nın maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin %22’den fazlası konuk takımdan galibiyet bekliyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2.5 ÜST...

- Üyelerin %16’sı bu maçta en az 3 gol olacağı görüşündeler.

MİSLİ.COM UZMANLARINDAN ESAT SOYDABİRCAN NE ÖNERDİ?

EURO 2020 elemeleri I Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan iki takımın randevusu. Belçika 24 puanla lider ve Rusya 21 puanla en yakın takipçi. İki takım da grubu zirvede bitirmek istiyor.

Belçika son 10 maçın 9'unu kazandı ve sadece 2'sinde gol yedi. Rusya ise 7 maçlık galibiyet serisinde yalnızca 1 gol yedi.

Hazırlık maçı havasındaki mücadelede İki takım da skor üretir.

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Belçika'nın gol silahı Lukaku, Inter formasıyla nefis işler yapıyor! İzleyelim...

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