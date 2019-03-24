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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.03.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

EURO 2020 yolunda DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...

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EURO 2020 yolunda DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...

Euro 2020 elemelerinde, C Grubu’nun dev kapışmasında Hollanda ve Almanya, Johan Cruijff Arena’da karşılaşıyor. Misli.com’da TEK MAÇ fırsatı var, işte detaylar...

HOLLANDA

- Euro 2020 elemelerine iyi bir başlangıç yapan Ronald Koeman’ın ekibi, Belarus karşısında 4 gollü rahat bir galibiyete imza attı.

- Uluslar Ligi’nde sahasında Almanya’nın yanı sıra Fransa’yı da deviren Hollanda, son dönemde iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Evlerindeki son 8 maçta sadece, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Fransa’ya kaybettiler. 

- Kadroya baktığımızda daha önce Beşiktaş’ta forma giymiş olan Babel’in yanı sıra Van Dijk, Depay, de Jong, Wijnaldum ve Strootman gibi isimler dikkatimizi çekiyor.

ALMANYA

- 2018 Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayan ve Uluslar Ligi’nde küme düşen Almanya’da bu başarısız sonuçların ardından kadroda köklü değişiklikler yaşandı. Teknik patron Löw, “Kimin oynadığının önemi yok, önemli olan bizim oyunumuzu biraz değiştirecek olmamız” diyerek bu değişikliklerinin sinyalini vermişti. 

- Thomas Müller, Mats Hummels, Jerome Boateng gibi isimlere artık kadroda olmayacak. Klostermann, Eggestein, Stark gibi yeni isimlerin yanı sıra Havertz, Tah, Kehrer, Schulz, Gnabry ve Halstenberg gibi oyuncuların da bundan sonraki yıllarda kadroda sık sık görülmesi bekleniyor.

- Kesin olan bir şey var ki, her değişim sonrası istenilen seviyeye gelinmesi için mutlaka belli bir süreye ihtiyaç vardır. Almanya’nın son olarak Sırbistan ile evinde oynadığı ve 1-1 biten hazırlık maçı da bunu gösterdi. Bireysel anlamda yetenekli isimler kadroda olsa da, Euro 2020 elemeleri çok rahat geçmeyebilir.

EURO 2020 yolunda DEV MAÇ, TEK MAÇ iddaanın favorisi...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Hollanda, evinde oynadığı son 8 resmi maçın 7’sini kazandı. (MS 1)

- İki ekibin oynadığı son 6 maçın 5’i 2.5 gol Üstü sonuçlandı. (2.5 Gol Üstü)

- Hollanda’nın oynadığı son 7 maçın 5’i 2.5 Gol Üstü sonuçlandı. (2.5 Gol Üstü)

- Almanya, Dünya Kupası sonrasında oynadığı 7 maçın sadece 2’sini kazanabildi. (1X ÇŞ) 

MİSLİ.COM ÜYELERİ MAÇTA EN AZ 3 GOL OLUR DİYOR!

Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanacak müsabakada üyelerin öncelikli tercihi maçta en az 3 gol olması! 1,50’lik oranıyla 2.5 Gol Üstü, iddaa oyuncularının en popüler tercih durumunda...

Sonrasında ise taraf seçimlerine - 2,20’lik Hollanda ve 2,40’lık Almanya galibiyetlerine - kuponlarda eşit şekilde şans verilmiş. 

MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR NE DİYOR? 

Euro 2020 elemelerinde Hollanda ile Almanya grubun iki ağır favorisi. Hollanda, elemelere Belarus galibiyetiyle başladı. Adeta maça 1-0 önde giren Portakallar, maçı da rahat oyunla 4-0 kazanmasını bildi. Almanya ise hazırlık maçında Sırbistan ile 1-1 berabere kaldı. Panzerlerin maç içindeki oyununu beğendim. Gençleştirilen kadronun zamanla daha iyi sonuç verebilecek potansiyeli var. Sane ile Reus'un performansları dikkat çekici oldu. İki kaliteli takımın maçında karşılıklı goller bekliyorum. TEK MAÇ'ta 2.5 gol üstüne yönelmek mantıklı.

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