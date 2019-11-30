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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.11.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Euro 2020 | Ryan Giggs: "Türkiye maçı bizim için kolay olmayacak"

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Euro 2020 | Ryan Giggs: "Türkiye maçı bizim için kolay olmayacak"

Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda aynı grupta bulunan Galler’de Teknik Direktör Ryan Giggs, Türk taraftarların çok ateşli olduğunu söyleyerek, “Manchester’da oynarken ‘Cehenneme hoş geldiniz’ derlerdi” diye konuştu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye ile A Grubu’nda mücadele edecek olan Galler’de Teknik Direktör Ryan Giggs, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye ile gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini söyleyen Giggs, “Türkiye genç bir takım. Elemelerde İzlanda ve Fransa’nın olduğu zor bir grupta iyi işler çıkardılar. Manchester United’ta oynadığım dönemden de biliyorum, Türk futbolcular taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bunu daha önce yaşadım. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye maçında çok iyi bir atmosfer olacak”

Türk taraftarların çok iyi olduğunu ancak bu konuda endişelenmediğini de söyleyen Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, “Ancak Türk taraftarları çok iyi biliyorum. Manchester United’ta oynadığım dönemde Türkiye’ye maça geldiğimizde daha havaalanında ‘Cehenneme hoş geldiniz’ diye baskı yapmaya başlarlardı. Ama bu durum çok güzel. Ayrıca bizim taraftarlarımız da çok mükemmel. Bizim taraftarlarımız ve Türk taraftarlar bir araya geldiğinde mükemmel bir atmosfer oluşacaktır. Bu da iyi bir oyun olmasını sağlar. Çok zor bir grup olduğunu düşünüyorum. İtalya grubun favorisi durumunda. İyi ve genç bir oyuncu grubuna sahipler ve gol konusunda da iyiler. Biz, Türkiye ve İsviçre ile birlikte gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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