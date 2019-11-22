EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu!
Euro 2020 bileti alacak 4 takımı belirleyecek play-off eşleşmeleri belli oldu.
Kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Yarı final eşleşmelerinin galipleri finalde karşı karşıya gelecek. Her grupta finali kazanan 4 takım, EURO 2020 vizesi alacak.
İşte eşleşmeler;
A Grubu
İzlanda - Romanya
Bulgaristan - Macaristan
B Grubu
Bosna Hersek - Kuzey İrlanda
Slovakya - İrlanda Cumhuriyeti
C Grubu
İskoçya - İsrail
Norveç - Sırbistan
D Grubu
Gürcistan - Belarus
Kuzey Makedonya - Kosova
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