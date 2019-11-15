EURO 2020 nerede oynanacak ve kaç takım katılacak?
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşamasına katılacak olan takımlar, kasım ayı içerisinde oynanacak olan son karşılaşmaların ardından belli olacak. Peki, EURO 2020 nerede oynanacak ve kaç takım katılacak? İşte, EURO 2020 öncesi katılacak olan takımlar ve karşılaşmaların nerede oynanacağı hakkında detaylı bilgiler
EURO 2020'ye kaç takım katılacağı ve turnuvanın nerede oynanacağı, Milli Takımımızın gruplara kalmasının kesinleşmesinin ardından araştırılan konu olmaya başladı. Her gruptan ikişer takımın gruplarda yer etmeye hak kazanacağı EURO 2020 mücadelesi 31 Mart tarihinde final aşaması ile sona erecek. Peki, EURO 2020 nerede oynanacak? İşte, katılacak olan takım sayısı
EURO 2020 NEREDE OYNANACAK?
Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Ülkelerden 12'si, üç grup maçı bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça (standart paket) ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.
Almanya
Azerbaycan
Danimarka
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İskoçya
İspanya
İtalya
Macaristan
Romanya
Rusya
KAÇ TAKIM KATILACAK?
EURO 2020'ye eleme gruplarından ikişer takım ve Uluslar Ligi'nden 4 takım dahil olacak. Böylece toplamda 24 takım grup aşamasında mücadele edecek.
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