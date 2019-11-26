EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek? İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım son maçında Andorra'yı mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamladı. Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nın garantilemesiyle, EURO 2020 kuraları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte, A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve kura çekim tarihi.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbalar açıklandı. EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden Türkiye 3. torbada yer alacak. İşte, EURO 2020 grup kurası çekim tarihi ve torbalar hakkına bilgi...
EURO 2020 KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.
ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.
12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.
Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
İŞTE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri
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