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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.11.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Euro 2020 kura çekimleri cuma günü

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Euro 2020 kura çekimleri cuma günü

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde TSİ 14.00'te çekilecek kurada, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek. Grupları henüz netleşmeyen takımlar da bu kura ile belli olacak.

A Grubu'nda İzlanda, B Grubu'nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda, C Grubu'nda İskoçya, Norveç ve Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Belarus yer alıyor. Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya'nın grupları ise yarın belirlenecek. Söz konusu takımlar, A ve C gruplarına dağılacak.

EURO 2020'de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Her grupta yer alan 4 takım arasında 26 Mart 2020'de yarı final maçları olacak. Yarı finali geçen ekipler 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve kazanan ülkeler, EURO 2020 bileti alacak.

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