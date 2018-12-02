EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi, bugün İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin üçüncü torbada yer alacağı organizasyonda takımlar 10 grupta mücadele edecek. Peki, EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
İrlanda’nın Başkent’i Dublin’de yapılacak kura çekimi saat 14.00’te başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecek. UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin Final- Four aşamasına kalan ülkeler için ayrı bir torba oluşturuldu. UEFA’nın hazırlık maçlarının yerine koyduğu Uluslar Ligi’nin A Ligi’ndeki gruplarında zirveyi alan 4 takımın önümüzdeki Haziran ayında şampiyon olmak için çıkacağı Final-Four’un kura çekimi yine Dublin kentinde yarın yapılacak.
1.Torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya
2.Torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya
3.Torba: TüRKİYE, Slovakya, İrlanda Cum., Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail
4.Torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, K.Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan
5.Torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları
6.Torba: Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino
Elemelerin maç takvimi
1.hafta: 21-23 Mart 2019
2.hafta: 24-26 Mart 2019
3.hafta: 7-8 Haziran 2019
4.hafta: 10-11 Haziran 2019
5.hafta: 5-7 Eylül 2019
6.hafta: 8-10 Eylül 2019
7.hafta: 10-12 Ekim 2019
8.hafta: 13-15 Ekim 2019
9.hafta: 14-16 Kasım 2019
10.hafta: 17-19 Kasım 2019
UEFA Uluslar Ligi formatı
Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.
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