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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.12.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

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EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi, bugün İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin üçüncü torbada yer alacağı organizasyonda takımlar 10 grupta mücadele edecek. Peki, EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

İrlanda’nın Başkent’i Dublin’de yapılacak kura çekimi saat 14.00’te başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecek. UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin Final- Four aşamasına kalan ülkeler için ayrı bir torba oluşturuldu. UEFA’nın hazırlık maçlarının yerine koyduğu Uluslar Ligi’nin A Ligi’ndeki gruplarında zirveyi alan 4 takımın önümüzdeki Haziran ayında şampiyon olmak için çıkacağı Final-Four’un kura çekimi yine Dublin kentinde yarın yapılacak.

1.Torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya
2.Torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya
3.Torba: TüRKİYE, Slovakya, İrlanda Cum., Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail
4.Torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, K.Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan
5.Torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları
6.Torba: Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino
Elemelerin maç takvimi
1.hafta: 21-23 Mart 2019
2.hafta: 24-26 Mart 2019
3.hafta: 7-8 Haziran 2019
4.hafta: 10-11 Haziran 2019
5.hafta: 5-7 Eylül 2019
6.hafta: 8-10 Eylül 2019
7.hafta: 10-12 Ekim 2019
8.hafta: 13-15 Ekim 2019
9.hafta: 14-16 Kasım 2019
10.hafta: 17-19 Kasım 2019

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

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