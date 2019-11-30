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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.11.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Avrupa Şampiyonası grup kurası ne zaman?

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EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Avrupa Şampiyonası grup kurası ne zaman?

Türkiye'nin de yer alacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi, bu akşam Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off'larında belirlenecek 4 ekip ve eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takımın eşleşeceği kurada 24 takım dörderli 6 gruba bölünecek. Gözler şimdi kura çekiminin saat kaçta başlayacağı ve yayıncı kanalında. Peki, EURO 2020 kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları için beklenen gün geldi. Gruplarda oldukça güzel futbol oynayarak ikinci sırada kura çekimine katılmayı hak kazanan Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2020 kura çekimi, pek çok futbolseverin merak ettiği konu oldu. İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi hakkında tüm ayrıntılar...

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları 30 Kasım (bu akşam) Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Kura çekimi TRT Spor'dan canlı takip edilebilecek.

DÖRT TAKIM DAHA SONRA NETLEŞECEK

EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

TORBALAR BELLİ OLDU

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

TARİHTE İLK KEZ

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

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