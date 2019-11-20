EURO 2020 grup kurasında Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2020 kura çekimi ne zaman?
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbaları resmen açıkladı. Gözler şimdi eşleşmelerin belli olacağı grup kura çekiminde. Peki, EURO 2020 grup kurasınında Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2020 kura çekimi ne zaman?
EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. Elemeler vasıtasıyla EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazanan 20 takımın yanı sıra turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. İşte, EURO 2020 kura çekim tarihi ve torbalar hakkına bilgi...
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri
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