EURO 2020 grup eleme maçları geri döndü! Ukrayna'nın iddaa oranı...
Ligler sona erdi, tatile çıkmadan önce gözler milli maçlara çevrildi... EURO 2020 grup elemelerinde kritik maçta Ukrayna, Arena Lviv'de Sırbistan'ı ağırlayacak! İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...
- Kayserispor'dan tanıdığımız Artem Kravets'in formasını giydiği Ukrayna'da, bugün tüm gözler Yevhen Konoplyanka'nın üzerinde olacak! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu yerinden izlemek için gözlemci gönderdiği söyleniyor...
- Deplasmanda oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkartan, bunlardan birinde Portekiz'den puan çalan Ukrayna'nın kadrosunda Manchester City ile bu sezon bolca izleme fırsatı bulduğumuz Oleksandr Zinchenko ve bonservisi Celtic'te olan Maryan Shved dikkat çekiyor.
- Sırbistan da Portekiz ile berabere kaldı ve grupta işler biraz karıştı. Litvanya maçı öncesi Lviv'de hata yapmak istemiyorlar...
- Beşiktaş'tan Adem Ljajic, Ajax ile müthiş bir sezonu geride bırakan Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Fejsa, Real Madrid'e 60 milyon euro bonservis bedeliyle geçiş yapan Luka Jovic kadrodaki önemli isimler.
- UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta oynadıkları 6 maçta yenilgi yüzü görmemişlerdi, Almanya ile de 1-1 berabere kaldılar. Son 8 maçta mağlup olmadılar! (4 galibiyet - 4 beraberlik)
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İkisi de grubun favorisi Portekiz deplasmanında dirençli bir oyun ortaya koyarak işleri biraz karıştırdı, hatta Ukrayna'nın 90+3'te şans golüyle kazandığı Lüksemburg maçı sarı-mavilileri bir adım da öne çıkardı.
Henüz üçüncü fikstürdeyiz ama grupta bundan sonraki seyri derinden etkileyebilecek maçta, ilk yarı iki takımın da kontrollü olmasını bekliyorum.
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