EURO 2020 grup eleme maçları geri döndü! Ukrayna'nın iddaa oranı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEURO 2020 grup eleme maçları geri döndü! Ukrayna'nın iddaa oranı...
GeriFutbol EURO 2020 grup eleme maçları geri döndü! Ukrayna'nın iddaa oranı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

EURO 2020 grup eleme maçları geri döndü! Ukrayna'nın iddaa oranı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO 2020 grup eleme maçları geri döndü! Ukrayna'nın iddaa oranı...

Ligler sona erdi, tatile çıkmadan önce gözler milli maçlara çevrildi... EURO 2020 grup elemelerinde kritik maçta Ukrayna, Arena Lviv'de Sırbistan'ı ağırlayacak! İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...

UKRAYNA - SIRBİSTAN

- Kayserispor'dan tanıdığımız Artem Kravets'in formasını giydiği Ukrayna'da, bugün tüm gözler Yevhen Konoplyanka'nın üzerinde olacak! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu yerinden izlemek için gözlemci gönderdiği söyleniyor...

- Deplasmanda oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkartan, bunlardan birinde Portekiz'den puan çalan Ukrayna'nın kadrosunda Manchester City ile bu sezon bolca izleme fırsatı bulduğumuz Oleksandr Zinchenko ve bonservisi Celtic'te olan Maryan Shved dikkat çekiyor.

- Sırbistan da Portekiz ile berabere kaldı ve grupta işler biraz karıştı. Litvanya maçı öncesi Lviv'de hata yapmak istemiyorlar...

- Beşiktaş'tan Adem Ljajic, Ajax ile müthiş bir sezonu geride bırakan Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Fejsa, Real Madrid'e 60 milyon euro bonservis bedeliyle geçiş yapan Luka Jovic kadrodaki önemli isimler.

- UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta oynadıkları 6 maçta yenilgi yüzü görmemişlerdi, Almanya ile de 1-1 berabere kaldılar. Son 8 maçta mağlup olmadılar! (4 galibiyet - 4 beraberlik)

EURO 2020 grup eleme maçları geri döndü Ukraynanın iddaa oranı...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

İkisi de grubun favorisi Portekiz deplasmanında dirençli bir oyun ortaya koyarak işleri biraz karıştırdı, hatta Ukrayna'nın 90+3'te şans golüyle kazandığı Lüksemburg maçı sarı-mavilileri bir adım da öne çıkardı.

Henüz üçüncü fikstürdeyiz ama grupta bundan sonraki seyri derinden etkileyebilecek maçta, ilk yarı iki takımın da kontrollü olmasını bekliyorum.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
EURO 2020 elemeleri 3. hafta maçları ne zaman?
Formula 1'de sıradaki adres Kanada
Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yusuf ve Abdülkadir kalıyor...
Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?