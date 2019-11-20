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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
20.11.2019 - 01:16, Son Güncelleme:

EURO 2020 Finallerine katılacak 20 takım belli oldu

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EURO 2020 Finallerine katılacak 20 takım belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, dört grupta oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma yapıldı.

C Grubu'nda sahasında Kuzey İrlanda'yı 6-1 yenen Almanya 21 puanla lider olarak elemeleri tamamladı. Serge Gnabry'nin "hat-trick" yaptığı maçta, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can 90 dakika sahada kaldı.

Estonya'yı 5-0 gibi farklı skorla geçen Hollanda 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.

Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan karşı karşıya geldi. Sahasında Macaristan'ı 2-0 mağlup eden Galler, şampiyonaya bilet alan 20. takım oldu.

G Grubu'nda Polonya ve Avusturya, I Grubu'nda da Belçika ve Rusya, gruplarını ilk iki sırada tamamladı.

20 takım belli oldu
Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyonaya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu.
Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya EURO 2020 bileti aldı.

Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu
Hollanda-Estonya: 5-0
Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1

E Grubu
Galler-Macaristan: 2-0
Slovakya-Azerbaycan: 2-0

G Grubu
Polonya-Slovenya: 3-2
Letonya-Avusturya: 1-0
Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0

I Grubu
Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1
San Marino-Rusya: 0-5
İskoçya-Kazakistan: 3-1

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