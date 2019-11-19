EURO 2020 finalleri grup kura çekimi ne zaman?
A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nu ikinci olarak tamamladı ve finallere gitmeye hak kazandı. Gözler şimdi finallerde hangi grupta, hangi ülkelerle birlikte yer alacağımızda. Peki, EURO 2020 finalleri grup kura çekimi ne zaman?
A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek. İşte, EURO 2020 kura çekimi hakkında ayrıntılar...
EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.
ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.
12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.
Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
HANGİ ÜLKELERDE YAPILACAK?
EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı ülkeler ve şehirleri şöyle:
A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)
B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)
C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)
D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)
E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)
F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)
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