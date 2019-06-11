EURO 2020 Elemeleri'nin 4. hafta maç sonuçları
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 4. haftası, 12 maçla başladı. EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde A, B, D, F ve G gruplarında 12 karşılaşma oynandı. İşte, EURO 2020 Elemeleri'nin 4. hafta maçlarında şimdiye kadar alınan sonuçlar...
Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, sahasında İsveç'i Ramos'un 64 (penaltıdan), Morata'nın 85 (penaltıdan) ve Oyarzabal'ın 87. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.
Elemelerin 4. haftası, bu akşam C, E, H, I ve J gruplarında oynanacak 13 maçla tamamlanacak.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu
Çekya-Karadağ: 3-0
Bulgaristan-Kosova: 2-3
B Grubu
Ukrayna-Lüksemburg: 1-0
Sırbistan-Litvanya: 4-1
D Grubu
İrlanda Cumhuriyeti-Cebelitarık: 2-0
Danimarka-Gürcistan: 5-1
F Grubu
İspanya-İsveç: 3-0
Malta-Romanya: 0-4
Faroe Adaları-Norveç: 0-2
G Grubu
Polonya-İsrail: 4-0
Letonya-Slovenya: 0-5
Kuzey Makedonya-Avusturya: 1-4
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