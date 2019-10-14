EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? İşte Türkiye'nin kalan maçları ve güncel puan durumu
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda yer alan Türkiye, Fransa ile 1-1 beraber kaldı. 1-1'lik eşitlikle sonlanan mücadelede, elemelerin bitimine iki maç kala Türkiye için büyük avantaj sağlandı. Maçın ardından H Grubu'nda Türkiye'nin son puan durumu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Türkiye'nin kalan maçları ve güncel puan durumu.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlik sonrası A Milliler liderlik koltuğundan ayrılmayarak 1 puan alma hakkı elde etti. İşte, A Milli Takım'ın EURO 2020 H Grubu'nda son puan durumu...
GÜNCEL PUAN DURUMU
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
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