EURO 2020 elemelerinde rakibimiz Fransa! iddaa'da galibiyetimize...
Mart ayında Arnavutluk ve Moldova'yı gol yemeden geçtik, Fransa öncesi hazırlık maçlarında da önce Yunanistan ardından Özbekistan'ı devirdik! Moralli olduğumuz bir gerçek ama eksiklerimiz de kritik! İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...
- Cenk Tosun, Ozan Kabak ve Okay Yokuşlu... Sağlıklı olduklarında ilk 11'imizde yer bulması neredeyse kesin olan bu 3 isimden Fransa karşısında faydalanamayacağız!
- Cenk Tosun'un yokluğunda mutlak ihtiyaç duyduğumuz Burak Yılmaz'ın da hazırlık maçlarında sahne almamış olması kritik maç öncesi aklımıza kurt düşürüyor...
- Olumlu tarafından bakacak olursak; Nazım Sangare ve Mehmet Zeki Çelik, hatta Merih Demiral moralli, Yusuf Yazıcı gibi, Cengiz Ünder gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi yükselen değerlerimiz ile henüz 24 yaşında olmasına rağmen ikinci baharını yaşayan Ozan Tufan'ın performansı bu kritik maçının sonucu açısından belirleyici olacak.
FRANSA
- Hugo Lloris ve Olivier Giroud kampa geç katıldı. Tottenham ile Devler Ligi'ni kaçıran Lloris biraz moralsiz olabilir, Chelsea ile Avrupa Ligi'ne uzanan Giroud ise tam aksine, daha moralli olacaktır.
- Chelsea'nin Arsenal zaferinde orta alanda savaşan N'Golo Kante'nin, dizindeki zorlamanın seviyesi artmasın diye, önlem amacıyla Türkiye ve Andorra maçlarına çıkmaması kararlaştırıldı.
- Kante'nin yokluğunda orta alanda Pogba'nın partneri Tanguy Ndombele olacaktır.
- Hücum hattında ise Giroud'nin arkasında Mbappe ve Griezmann ile karşı karşıya kalacağız...
MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?
Millilerimiz için grubun en kritik karşılaşması!
2’de 2 başlasak da mevcut durumumuzu görmek ve hedefi koymak adına önemli bir mücadele olacak. Fransa son dünya şampiyonu apoletiyle geliyor. Elbette sürpriz yapmamız kolay olmayacak ancak bir gerçek var ki, biz bu seviye maçlara daha iyi motive oluyor ve hazırlanıyoruz.
Fransızlar için de kolay bir maç olmayacak. Gol barajının aşılacağı düşüncesindeyim.
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