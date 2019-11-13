Euro 2020 Elemeleri, 9. hafta maçları yarın başlıyor! Rakibimiz İzlanda...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. hafta maçları, 14-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı ağırlayacak.
Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
- A Grubu
22.45 İngiltere-Karadağ
22.45 Çekya-Kosova
- B Grubu
22.45 Sırbistan-Lüksemburg
22.45 Portekiz-Litvanya
- H Grubu
20.00 Türkiye-İzlanda
22.45 Fransa-Moldova
22.45 Arnavutluk-Andorra
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle