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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.06.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

EURO 2020 elemeleri 3. hafta maçları ne zaman?

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EURO 2020 elemeleri 3. hafta maçları ne zaman?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, beş grupta oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü Fransa'yı ağırlayacak. İşte, EURO 2020 elemeleri 3. hafta maçlarının programı...

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde elemelerinde 7 Haziran Cuma günü A, B, D, F ve G gruplarında toplam 12 maç oynanacak.

RAKİBİMİZ FRANSA

EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, üçüncü hafta mücadelesinde 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Fransa'yı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırlayacak.

Grupta ilk iki maçını kazanan taraflardan Fransa, Türkiye'nin önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise D Grubu'nda Danimarka-İrlanda maçında görev alacak.

ÜÇÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

7 Haziran Cuma:

- A Grubu:

21.45 Çekya-Bulgaristan

21.45 Karadağ-Kosova

B Grubu:

21.45 Ukrayna-Sırbistan

21.45 Litvanya-Lüksemburg

- D Grubu:

19.00 Gürcistan-Cebelitarık

21.45 Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti

- F Grubu:

21.45 Faroe Adaları-İspanya

21.45 İsveç-Malta

21.45 Norveç-Romanya

- G Grubu:

21.45 Kuzey Makedonya-Polonya

21.45 Avusturya-Slovenya

21.45 Letonya-İsrail

8 Haziran Cumartesi:

- C Grubu:

19.00 Estonya-Kuzey İrlanda

21.45 Belarus-Almanya

- E Grubu:

16.00 Hırvatistan-Galler

19.00 Azerbaycan-Macaristan

- H Grubu:

16.00 İzlanda-Arnavutluk

19.00 Moldova-Andorra

21.45 Türkiye-Fransa

- I Grubu:

19.00 Rusya-San Marino

21.45 Belçika-Kazakistan

21.45 İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

- J Grubu:

19.00 Finlandiya-Bosna Hersek

19.00 Ermenistan-Lihtenştayn

21.45 Yunanistan-İtalya

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