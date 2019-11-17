Euro 2020 Elemeleri 10. haftası yarın 8 maçla devam edecek
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçlarına yarın devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.
Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.
Gruplarda yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
D Grubu
22.45 Cebelitarık-İsviçre
22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka
F Grubu
22.45 İspanya-Romanya
22.45 Malta-Norveç
22.45 İsveç-Faroe Adaları
J Grubu
22.45 İtalya-Ermenistan
22.45 Liechtenstein-Bosna Hersek
22.45 Yunanistan-Finlandiya
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