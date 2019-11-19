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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.11.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Euro 2020 eleme grubu maçlarına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna!

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Euro 2020 eleme grubu maçlarına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna!

Euro 2020’de grup maçları bu akşam son buluyor ama Misli.com’da Canlı Bahis heyecanı bitmiyor! Canlı Bahis kaybınıza %10’a kadar iade sadece Misli.com’da!

ALMANYA - KUZEY İRLANDA

Almanya, gruptaki son maçını daha önce deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Kuzey İrlanda ile oynayacak.

Hollanda ile birlikte Euro 2020’ye katılmayı garantilediler. Bu maçı kazanmaları halinde de grubu 1. tamamlamış olacaklar. Bu sebeple Almanların maçı ciddiye alıp, yine ideal 11’leriyle sahada olmaları bekleniyor.

Son 3 maçta kalesini gole kapatıp 9 gol bulan ve geçtiğimiz cumartesi günü Belarus’u 4-0 mağlup eden Joachim Löw’ün takımında Marco Reus ve Kai Havertz, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Kuzey İrlanda 4’te 4 yaparak başladığı eleme grubunda, daha sonra hiç galibiyet alamadı.

Cumartesi günü ayaklarına kadar gelen fırsatı da Hollanda’ya karşı penaltıdan yararlanamayarak son maça taşıyamayan yeşil beyazlıların, gruptan çıkma şansı tükenmiş oldu.

Hollanda karşısında sakatlanan sol bek Jamal Lewis kadrodan çıkartıldı.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Almanya grupta oynadığı 7 maçta 6 galibiyet aldı.

- Almanya bu 7 maçın 5’inde kalesini gole kapadı.

- Almanya’nın bu 7 maçının 5’inde 2.5 gol barajı aşıldı.

Euro 2020 eleme grubu maçlarına Misli.comda CANLI BAHİS oyna

- Almanya, Kuzey İrlanda’ya karşı oynadığı son 5 maçı kazandı.

- Kuzey İrlanda gruptaki son 3 maçında galibiyet alamadı.

- Kuzey İrlanda, Almanya’ya karşı son 4 maçının 3’ünde gol atamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %45’i bu maçta Almanya galibiyetini kuponuna alırken, bu seçimin ardından %16’lık oranla 2.5 ÜST tercihi ön plana çıkarılmış durumda...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

İşin içine Uluslar Ligi'nden de Euro 2020'ye gitme fırsatı girince, her ne kadar Kuzey İrlanda orada 0 çekmiş olsa da, bir şekilde kupaya gidebilme imkanınız oluyor ve C Grubu'ndan gitme ihtimalleri kalmadı ama bu maçtan çıkacak olumlu (beraberlik/galibiyet) sonuca göre play-off'ta iyi bir yer kapma şansları olacak.

Almanya için de grup liderliği önemli. 4-0 kazanılan Belarus maçı sonrası Löw, Kuzey İrlanda'yı deplasmanda yenmiş olmalarının öneminden ve rotasyon yapabilme ihtimalinden bahsetti.

Kuzey İrlanda, deplasmandaki Çekya maçı hariç, ilk yarılarda skoru almaya yönelik oyun ortaya koymadı. Beklemeyi tercih etti... Almanya da iç sahada, Estonya maçı haricinde ilk yarıdan basayım da skoru alayım demedi ve rotasyonlu bir kadroyla sahada olacaklar...

İlk yarıda 2 gol izlemeyiz. "İY 1.5 ALT - 1,55"

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