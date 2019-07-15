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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.07.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

EURO 2020 biletlerine rekor talep! Tam 19,3 milyon başvuru...

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EURO 2020 biletlerine rekor talep! Tam 19,3 milyon başvuru...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerini yerinden izlemek için 19,3 milyonla rekor bilet talebi yaşandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, gelecek yıl Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde yapılan ve sona eren ilk bilet satışı dönemine, 213 ülkeden rekor düzeyde ilgi gösterildiği vurgulandı.

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Futbolseverlerin 19,3 milyon bilete başvuru yaptığı söz konusu dönem, 2016'da düzenlenen son turnuvanın yaklaşık iki katına çıkarak organizasyon rekoru oldu. Çekilecek kuraların ardından ilk etapta 1,5 milyon biletin satışına izin verilecek.

Açıklamada, söz konusu bilet başvurularının 1,9 milyonunun Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını izlemek için yapıldığı, bu rakamın stat seyirci kapasitesinin 22 katına eşit olduğu belirtildi. Açılış karşılaşmasına ise 540 bin bilet başvurusu yapıldığı ve bu sayının da Roma'daki Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin 8 katına denk geldiği hatırlatıldı.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun ikinci bilet satış dönemi, aralık ayında başlayacak.

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EURO 2020 biletlerine rekor talep Tam 19,3 milyon başvuru...

 

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