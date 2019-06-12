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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.06.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

EURO 2020 biletleri satışa çıktı

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EURO 2020 biletleri satışa çıktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin bilet satışının başladığı duyuruldu. Futbolseverler, 30 ile 945 avro arasında değişen fiyatlar karşılığında organizasyonu tribünlerden takip edebilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak.

12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.

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