EURO 2020 Avrupa Şampiyonası ne zaman hangi ülkede? Kura çekim tarihi belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasıyla, Avrupa Şampiyonası'yla ilgili bilgiler sporseverler tarafından merak konusu oldu. 12 Avrupa ülkesindeki 12 kentin ev sahipliği yapacağı şampiyonada, Hollanda, Almanya, Hırvatistan ve Avusturya, EURO 2020 vizesi aldı. Peki, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası ne zaman hangi ülkede? İşte, merak edilenler.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, C Grubu'nda mücadele eden Almanya, konuk ettiği Belarus'u 4-0 yenerek puanını 18'e çıkardı ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. İzlanda maçı sonrası Türkiye'nin de turnuvaya adını yazırmasıyla, EURO 2020 için futbolseverlerin bekleyişi başladı. Peki, EURO 2020'yi garantileyen ülkeler hangisi? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında detaylı bilgiler.
2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?
12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.
Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.
ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.
EURO 2020'Yİ GARANTİLEYEN ÜLKELER
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, C Grubu'nda mücadele eden Almanya, konuk ettiği Belarus'u Matthias Ginter, Leon Goretzka, Toni Kroos'un (2) golleriyle 4-0 yenerek puanını 18'e çıkardı ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.
Aynı grupta yer alan Hollanda ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.
E Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Slovakya'yı 3-1, G Grubu'nda da Avusturya, ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.
Elemelerin 9'uncu haftasının son günündeki maçların skorları şöyle:- C Grubu Almanya-Belarus: 4-0 Kuzey İrlanda-Hollanda: 0-0
- E Grubu
Azerbaycan-Galler: 0-2
Hırvatistan-Slovakya: 3-1
- G Grubu
Slovenya-Letonya: 1-0 İsrail-Polonya: 1-2
Avusturya-Kuzey Makedonya: 2-1
- I Grubu
Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya: 1-2
San Marino-Kazakistan: 1-3
Rusya-Belçika: 1-4
Elemelerin 9'uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:
- D Grubu
İsviçre-Gürcistan: 1-0
Danimarka-Cebelitarık: 6-0
- F Grubu
Norveç-Faroe Adaları: 4-0
İspanya-Malta: 7-0
Romanya-İsveç: 0-2
- J Grubu
Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0
Ermenistan-Yunanistan: 0-1
Bosna Hersek-İtalya: 0-3
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