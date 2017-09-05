Eto’o’nun menajeri resmen açıkladı! Ayrılık...

Antalyaspor’un yönetiminin Eto’o’ya karşı sergilediğini tutumun, yıldız oyuncuyu rahatsız ettiğini ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediğini iddia eden Wilfried De Happi, geçen sezon transfer sürecinin son gününde Eto’o’nun takımdan ayrılması için süperstar oyuncuya para teklif edildiğini ileri sürdü. 36 yaşındaki Kamerunlu yıldız oyuncu Eto’o’nun sergilenen bu tutum karşısında kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğünü dile getiren De Happi, geçen sezon başında yaşanan moral bozukluğuna rağmen yıldız futbolcunun sahada farkını gösterdiğini ve takımın ligi ilk beşte tamamladığını dile getirdi.



“ETO’O’NUN TEK MENAJERİYİM”

Eto’o’nun tek menajerinin kendisi olduğunu söyleyen Wilfried De Happi, “Metin Korkmaz ve Özkan Doğan Eto’o’nun Antalyaspor’a transferinde ortak çalıştığımız kişilerdir. Kesinlikle Eto’o’nun menajeri değillerdir. Ben dört senedir, Eto’o ile çalışıyorum. Dört senedir Eto’o’nun tek menajeri benim” dedi.



“ANTALYASPOR EN İLGİSİZ TEKLİFE SAHİP OLAN KULÜP”

Eto’o’nun 3 yıllık kontratının son senesinde olunduğunu ifade eden Happi, birçok teklif aldıklarını ve Antalyaspor’un bu takımlar içerisinde en düşüğü olduğunu belirtti. Happi, “Eto’o’nun yaşındaki ve kontratının son yılındaki her oyuncu, geleceğini garanti altına almak ister. Hiçbir şekilde kafasında şüphe kalmamasını ister. Birçok kulüpten teklifler alıyoruz ve bu teklifler arasında Antalyaspor en düşük teklife sahip olan kulüp. Eto’o’nun ilk senesinde Çin’deki iki üç kulüpten çok büyük teklifler geldi. İki seneliğine 14 milyon Avroya varan teklifler varken, Eto’o bunları kabul etmedi. Bu teklifleri kabul etmemesinin en büyük sebebi Antalyaspor taraftarları oldu” diye konuştu.





“YÖNETİM TRANSFERİN SON GÜNÜ ETO’O GİTSİN DİYE PARA TEKLİF ETTİ”

Eto’o’nun geçen sene Çin’den teklif almasına rağmen takımda kaldığını ifade eden Menajer De Happi, yönetimin Eto’o’ya inanmadığını ve geçen sene sezon başında sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Wilfried De Happi, “Yönetim Eto’o’ya inanmadı. Eto’o bunu duyduktan sonra kulüpten ayrılabileceğini, istenmiyorsa başka bir kulübe gidebileceğini söyledi. Ancak transferin son gününe kadar, Eto’o’nun gitmesini istemediklerini söylediler ve gitmesine izin vermediler. Transferin son günü Eto’o’ya takımdan gitmesi için para teklif edildi. Hatta gideceği sonraki kulübünden alacağı ücretle şu anki maaşı arasında fark olursa farkı da Antalyaspor yönetimi karşılayacağını söyledi. Aradaki fark yüksek olunca karşılamayı reddettiler. Eto’o da bu fark karşılanmazsa gitmeyeceğini söyledi. Maaş farkının hepsi karşılanmayınca da Eto’o Antalyaspor’da kaldı” dedi.



“ETO’O’YA ÇOK TEKLİF VARDI AMA ANTALYASPOR’U TERCİH ETTİ”

Eto’o’ya birçok kulüpten teklif gelmesine rağmen Antalyaspor’u tercih ettiklerini söyleyen Happi, “Eto’o’ya pek çok yerden teklif vardı ama Eto’o Türkiye’ye gelip Antalyaspor gibi çok ciddi bir projesi olan kulüpte oynamak istedi” şeklinde konuştu.





“ZORUNLU HİSSETTİKLERİ İÇİN ZORLA YAPILMIŞ TEKLİFTİR”

Eto’o’nun bir yıllık kontratının kaldığını ifade eden Menajer Wilfried De Happi, kendilerine tatmin edici bir teklifin yapılmadığını dile getirdi. Happi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Oyuncunun bir senelik kontratı kalmış. Kulübe bu kadar katkı vermiş bir oyuncu olarak, tatmin edici bir teklif yapılmadı. Eto’o’nun bu takıma katkı vereceğini geçen sene gördüler. Hala da bunu yapabilir Eto’o. İstatistiklere bakıp da bunu net bir şekilde görebilirler. Bu Antalyaspor’un yapmış olduğu düşük teklif, başka kulüplerin Eto’o’ya olan ilgisinden sonra yapılmış olan bir tekliftir. Bu kadar iyi oyuncular alıp, bu kadar büyük yatırım yaparken Eto’o’yu unutmak kendisi için üzücü bir durum” dedi.



“ETO’O TAKIMDAN KESİN OLARAK AYRILACAK”

Eto’o’nun takımdan kesin olarak ayrılacağını dile getiren De Happi, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizim için gayet net, Antalyaspor başkanına da söyledik. Ortada bir boşanma var. İyi ya da kötü bir boşanma artık var. Eto’o gitmek istediğini dile getirdi. Biz gitmek istiyoruz. Eto’o artık mutsuz ve kafası dolu. Bu saatten sonra iki yol var, ya oyuncunun gitmesine izin verip tekrar mutlu olmasını sağlamak ya da şartları Eto’o’nun mutlu olacağı duruma getirmek. Eto’o’nun önceliği Antalyaspor ama Antalyaspor olmazsa da Türkiye’de kalmak istiyor. Çünkü kendisi Türkiye’de çok mutlu” diyerek sıkıntıları açıklamış oldu.