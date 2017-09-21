Eto'o'da flaş gelişme: Ocak ayında...

Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o ile kulüp yönetimi arasındaki kriz sürüyor... Transfer döneminin bitiminin son günü menajeri aracılığıyla isyan bayrağı açan ve kendisine yeni kontrat önerilmediği için tepkisini gösteren 36 yaşındaki futbolcu, Ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eto’o’nun menajeri Wilfried De Happi de iddiaları doğrulayarak, “Eto’o, Antalyaspor’da 2 sezonda 38 gol attı. Daha fazla saygıya ihtiyacı var. Beşiktaş’a son anda Antalyaspor’un izin vermemesi sonrasında gitmedi. O,kulübü için üzerine düşen her görevi yaptı. Ama yeni bir sözleşme önerilmemesi onu üzdü. Görünüşe göre Eto’o Ocak’ta Antalyaspor’dan ayrılıyor. Türkiye’yi çok seviyor ve burada kalmak istiyor. Eğer buradan bir kulüple anlaşamazsa ABD ve Çin’den de teklifler var” dedi. (Fanatik)
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