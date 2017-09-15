Eto'o kaçırdı, Kayseri affetmedi!

Kayserispor ile Antalyaspor ligin 5. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 2-0 galip ayrılarak hanesine 2 puan yazdırdı.
63. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Samir Nasri'nin ceza alanına ortasında Eto'o'nun kafa vuruşunda top Kayserisporlu Kucher'in eline çarptı. Bu pozisyonda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltıyı kullanmak üzere topun başına Eto'o geldi. Eto'o'nun vuruşunda kaleci Lung, sağ tarafına gelen topu çıkardı. Kaleciden dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
77. dakikada Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan, topu eliyle arkadaşına göndermek isterken meşin yuvarlağı Kayserisporlu Mendes kaptı. Mendes topu ceza alanına koşu yapan Umut Bulut'un önüne bıraktı. Gelen topa bekletmeden vuran Umut Bulut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
90. dakikada Samir Nasri'nin kısa pasında topla buluşan Maicon ceza sahası içi sol çaprazdan topa sert vurdu. Macion'un şutunda kaleci Lung golü önledi.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çi?men, Samet Çi?çek
Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık (Dk. 22 Sapunaru), Erkan Kaş, Şamil Çinaz, Güray Vural (Dk. 64 Boldrin), Badji, Deniz Türüç (Dk.83 Stojiljkovic), Mendes, Umut Bulut
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş (Dk. 46 Vainqueur), Charles (Dk. 73 Emre Güral), Samir Nasri, Maicon, Aydın Karabulut (Dk. 58 Danilo), Eto'o
Goller: Dk. 1 Badji, Dk. 77. Umut Bulut (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Diego, Dk. 36 Sakıb Aytaç, Dk. 81 Samir Nasri, Dk. 90+2 Maicon, Dk. 90+3 Eto'o (Antalyaspor), Dk. 63 Kucher, Dk. 90+2 Lopes (Kayserispor)