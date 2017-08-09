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Eto'o için özel toplantı

Antalyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman saatinde Başkan Ali Şafak Öztürk, Eto'o ile toplantı yaptı. Görüşme sonrası Eto'o, Öztürk ile antrenmanı kısa süre izleyip, çalışmaya katılmadı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ile başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, küçük sahada taktik maç yaptı. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Menez ve Drole katılmadı. Deniz Kadah ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

Antrenman öncesi Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Rıza Çalımbay ardından da Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile toplantı yaptı. Toplantının uzun sürmesi nedeniyle Eto'o antrenmana katılmadı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Eto'o ile Öztürk, antrenman sahasına birlikte geldi. Kısa süre antrenmanı izledikten sonra Eto'o, Çalımbay'ın izniyle dinlendirildi.

Toplantıda bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek Eto'o'nun takımdaki geleceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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