Eto'o aracı oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye...
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye, yıldız futbolcu Eto'o aracılığıyla yıldız isimden olumlu yanıt.
Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında forvet oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadı. Kadrosunda Soldado ve Slimani gibi üst düzey santraforlar bulunan Fenerbahçe'de en fazla gol katkısı Frey'den geldi..
Frey'in 3 golü bulunurken, Slimani 1 gol atabildi. Soldado'nun ise henüz golü yok..
Fenerbahçe'de ara transfer için birçok yıldız isim gündeme gelirken golcü adaylarından Mario Balotelli yeni adresinin İstanbul olacağının işaretini verdi. İtalyan futbolcu önceki gün Samuel Eto'o ve Patrick Vieira'yla birlikte "Maymun değilim" adlı Fransız belgeselinde rol aldı.
Eto'o'nun belgeselin kamera arkasında söylediği, "Irkçılık konusunda sorun yaşamadığım tek ülke Türkiye oldu" sözlerini dikkatle dinleyen Balotelli ardından şu sözü söyledi;
"Ben de Türkiye'ye gitmeyi düşünmeliyim. Ayrıca Eto'o da 28 yaşındaki golcüye Fenerbahçe'yi önerdi. Balotelli'nin Nice ile sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. İtalyan yıldız daha önce Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool formaları giydi. (Fotomaç)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle