Etnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriEtnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?
GeriDiğer Etnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
29.09.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Etnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Etnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?

Etnospor Kültür Festivali'nde vatandaşların sportif faaliyetlerin yanı sıra dünya lezzetlerini de deneme şansı elde edebiliyor. Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüz binlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulunmuştur. Peki, Etnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?

Dünya Etnospor Konfederasyonundan (DEK) yapılan açıklamaya göre, Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim'de Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival, Arjantin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen, tüm dünyanın yakından izlediği pato gösterilerine sahne olacak.

Arjantin’in en önemli etkinliği olarak dikkati çeken turnuvalarda yer alan takımlar, festival sayesinde Türkiye topraklarında kıran kırana bir mücadele verecek. Ülkenin geleneksel spor dalı olarak varlığını 160 yıl önceki ahengiyle sürdüren ve ülkenin her kesimi tarafından heyecanla takip edilen pato, festivalin en gözde sporlarından biri olarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Pato, sporda takım başarısının önemini ortaya koyan bir spor dalı olarak, festivalin bu yılki azim, kararlılık ve mücadele temasını vurgulayacak.

Türkiye ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde, Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.

Bu yılki Etnospor Kültür Festivali’nin en büyük sürprizlerinden biri de pato-kökbörü mücadelesi olacak. Benzer oyunlar olmaları sebebiyle pato takımı ile Türkiye'nin kökbörü takımı arasında gerçekleştirilecek müsabaka, Atatürk Havalimanı’na gelen ziyaretçilerin nefeslerini kesecek.

ETNOSPOR NEDİR?

Etnospor, spor dallarının giderek kurumsallaştığı, sportif başarının bir gösterge olduğu çağımızda yüzyıllardır çeşitli kültürler tarafından icra edilen birbirinden zengin oyunlar / sporlar için yapılan genel bir tanımdır.

Etnospor bu geleneklerin unutulmaması, yeniden üretilmesi ve tekrar Dünya sahnesine çıkarılması amacıyla pek çok yerel kimliği içinde barındırmaktadır.

Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğu, bu kapsamda yer alan spor dalları arasında yer almaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Etnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?
Anadolu Efes, taraftarlarıyla buluştu! Yoğun ilgi...
Hakemin üzerine yürüdü! Konya'da gergin anlar...
Akhisarspor 30 dakikada işi bitirdi, liderliğe yükseldi!