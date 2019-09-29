Etnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?
Etnospor Kültür Festivali'nde vatandaşların sportif faaliyetlerin yanı sıra dünya lezzetlerini de deneme şansı elde edebiliyor. Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüz binlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulunmuştur. Peki, Etnospor nedir? 2019 Etnospor ne zaman?
Dünya Etnospor Konfederasyonundan (DEK) yapılan açıklamaya göre, Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim'de Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Festival, Arjantin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen, tüm dünyanın yakından izlediği pato gösterilerine sahne olacak.
Arjantin’in en önemli etkinliği olarak dikkati çeken turnuvalarda yer alan takımlar, festival sayesinde Türkiye topraklarında kıran kırana bir mücadele verecek. Ülkenin geleneksel spor dalı olarak varlığını 160 yıl önceki ahengiyle sürdüren ve ülkenin her kesimi tarafından heyecanla takip edilen pato, festivalin en gözde sporlarından biri olarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.
Pato, sporda takım başarısının önemini ortaya koyan bir spor dalı olarak, festivalin bu yılki azim, kararlılık ve mücadele temasını vurgulayacak.
Türkiye ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde, Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.
Bu yılki Etnospor Kültür Festivali’nin en büyük sürprizlerinden biri de pato-kökbörü mücadelesi olacak. Benzer oyunlar olmaları sebebiyle pato takımı ile Türkiye'nin kökbörü takımı arasında gerçekleştirilecek müsabaka, Atatürk Havalimanı’na gelen ziyaretçilerin nefeslerini kesecek.
ETNOSPOR NEDİR?
Etnospor, spor dallarının giderek kurumsallaştığı, sportif başarının bir gösterge olduğu çağımızda yüzyıllardır çeşitli kültürler tarafından icra edilen birbirinden zengin oyunlar / sporlar için yapılan genel bir tanımdır.
Etnospor bu geleneklerin unutulmaması, yeniden üretilmesi ve tekrar Dünya sahnesine çıkarılması amacıyla pek çok yerel kimliği içinde barındırmaktadır.
Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğu, bu kapsamda yer alan spor dalları arasında yer almaktadır.
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