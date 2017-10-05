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Etik Kurulu'nda Tudor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor'dan Galatasaray'a transfer olan teknik direktör Igor Tudor için "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiği için 'uyarma' yaptırımı kararı verdi.

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İşte Etik Kurulu kararı;

Etik Kurulu'nun, 2017 / 1 E., 2017 / 5 K. ve 21.08.2017 tarih sayılı kararı yayınlandı. Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle: (1)Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ''uyarma" yaptırımının uygulanmasına; (2) lgor Tudor'un Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen "uyarma" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

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