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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.04.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Etihad'da merakla beklenen rövanş! iddaa'da oynanması gereken...

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Etihad'da merakla beklenen rövanş! iddaa'da oynanması gereken...

Londra'da 1-0 kazanan Tottenham olmuştu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesi takımlardan son haberlere ve iddaa'da oynanması gereken tercihe göz atalım...

MANCHESTER CITY

- Devler Ligi’ne her sezon iddialı başlayan ancak şu ana kadar yarı finalden ötesini göremeyen Manchester City, bu sezon şanssızlığını kırma niyetinde...

- Londra'daki ilk maçta yedek bekleyen Leroy Sane ve Kevin De Bruyne ile kadroda olmayan Bernardo Silva'nın, bu akşamki rövanşta forma giymesi bekleniyor...

- Fernandinho ve Sergio Aguero'nun durumları maç saati netleşecek.

TOTTENHAM

- İlk maçı Heung-min Son’un golüyle kazanan Tottenham, yıllardır süren ve sağlam temellere oturttuğu sistemin meyvelerini artık toplamak istiyor. 

- Grup aşamasında zorlandığı ve averajla üst tura çıktığı bir gerçek ancak Son 16’da Dortmund’u her iki maçta da yendikten sonra çeyrek final ilk maçında Manchester City’i de mağlup etmeleri önemli bir nokta!

- Serge Aurier, Eric Dier, Harry Winks ve ilk maçta sakatlanan Harry Kane, bu akşam forma giyemeyecek.

- Dele Alli ve Erik Lamela ise durumları belirsiz olmasına rağmen maç kadrosuna alındı.

Etihadda merakla beklenen rövanş iddaada oynanması gereken...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Tottenham, deplasmanda Manchester City ile yaptığı son 8 maçın sadece 1’inde kazanabildi. (MS1)

- Manchester City’nin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı 9 maçın 8’inde 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)

- Tottenham, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 9 karşılaşmanın tamamında gol buldu. (KG VAR)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE DİYOR?

Heyecan dolu rövanş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si ev sahibi Manchester City galibiyetinden yana tercih kullanmış. Üyelerden %12’lik dilim ise maçın gollü geçeceği konusunda hemfikir olmuş ve 2.5 ÜST tercihine yönelmiş durumda.

MS1 için verilen iddaa oranı 1,15 olarak açıklanırken, maçta en az 3 çıkmasına ise 1,30 iddaa oranı belirlenmiş...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ "CITY MAÇA HIZLI BAŞLAR" DİYOR!

3-0 kaybedilen ilk maç sonrası, rövanşta erken gol, müthiş baskı, verilmeyen penaltı/gol derken önce Salah - sonra Firmino! Geçen sene Liverpool maçının rövanşında bunlar olmuştu. Benzer senaryoyu, Manchester City adına istenilen skor gelmediği her an, savunma arkasına Son ve Moura koşularıyla Tottenham ile bir kez daha göreceğimizi düşünüyorum... Kilit adam Bernardo Silva olacak, Etihad'da ilk yarı Man City tarafındayım, maç sonunu veya turu kestiremiyorum.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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