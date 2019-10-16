Eşref Hamamcıoğlu'ndan 'istifa' çağrısına cevap

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEşref Hamamcıoğlu'ndan 'istifa' çağrısına cevap
GeriFutbol Eşref Hamamcıoğlu'ndan 'istifa' çağrısına cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Eşref Hamamcıoğlu'ndan 'istifa' çağrısına cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Mustafa Cengiz yönetiminin kendisini istifaya davet etmesi yönündeki çağrıya yanıt verdi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kurulda yer alan diğer isimlerin de imzasıyla bir bildiri yayımladı.

Galatasaray Kulübü yönetiminin Divan Kurulu’nu istifaya davet etmesinin ardından, Divan Kurulu bir bildiri yayımlayarak bu açıklamaya yanıt verdi. Bildiride, “Galatasaray’ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuz kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Bildirinin tamamı şu şekilde:

“Değerli Galatasaray Camiasına, dün akşam saatlerinde Kulübümüz Resmi Sitesinde Sayın Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu oldukça talihsiz bir bildiri yayınlayarak Divan Kurulu Başkanlık makamını medya aracılığıyla hedef almıştır. Kulübümüzün tüzüğü çerçevesinde, Divan Kurulumuz, sadece Galatasaray'dan taraf olarak, tespit, inceleme, eleştiri ve öneri görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret etmektedir ve bundan asla taviz vermeyecektir. Bu görev, Divan Kurulumuza, tüzüğümüzün 99'uncu maddesi tarafından verilmiştir. Bu bağlamda, kulüp üyelerimizden, en az 25 yıllık kıdemlerini dolduran üyeler tarafından seçimle göreve getirilen Divan Kurulu ve Başkanını, iş birliği içinde Kulübümüzü en iyi seviyelere çıkarmak yerine, rakip veya muhalefet olarak kabul etmenin ardına saklanarak, Kulübümüzün içinde bulunduğu çıkmazları görmekten kaçınmanın Kulübümüze bir fayda sağlamayacağı aşikârdır. Son Divan toplantımızda, başta Divan Kurulu Başkanı olmak üzere, diğer konuşmacıların da eleştirilerine maruz kalan Kulüp Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, teamüllere uygun olmayarak bunlara Divan toplantısında cevap vermekten kaçınmıştır. Göreve geldiğinden beri Divan Kurulunu itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir halka ekleyen Sn. Cengiz, yaklaşık bir hafta bekleyip, farklı bir algı yaratmak amacıyla konuları saptırarak kulübümüzün resmî sitesinden bu talihsiz bildiriyi yayınlamıştır. Seçildiğinden beri, kulübümüze kasıtlı ve organize bir şekilde yapılan dış saldırılara gerektiği şekilde, yerinde ve zamanında cevap vermek yerine, camia içinde kendine hayali rakip ve düşmanlar yaratarak gündemi meşgul etmeye ısrarla devam etmektedir. Çok net bilinmelidir ki; kendilerini göreve getiren Genel Kurul tarafından önce noterden vermiş oldukları taahhütnameleri dahi kabul edilmeyen, sonrasında ise, idari olarak ibra edilmeyen ve mahkeme kararları ile ısrarla görevlerini sürdüren bir Başkan ve Yönetim Kurulunun, kendileri tarafından seçilmeyen ve kendilerine bağlı olmayan bir Divan Kurulu Başkanını, gerçek dışı ve düzmece iddialarla algı yaratarak istifaya davet etme cüretini göstermeleri, Divan Kurulunun kendileri hakkında bu zamana kadar yapmış olduğu eleştirilerde ve uyarılarda ne kadar haklı olduğunun göstergesidir. Yaklaşık 2 bin 500 Divan üyesini temsil eden, Divan Kurulumuz, bu zamana kadar yapmış olduğu 20 toplantı öncesi, sırası ve sonrasında tüm üyelerimizin takdir ve desteklerini kazanmışken böylesine yersiz bir bildiri Galatasaray öğretileri ile tamamen ters düşmüştür., Bu süreçte meşruiyeti tartışıldığı için çoktan istifa etmiş olması gereken bir Yönetim ve Denetim Kurulunun, tespit ve eleştirilerine cevap veremedikleri Divan Kurulu Başkanının meşruiyetini sorgulayarak istifaya davet etmelerini Galatasaray Camiasının sağduyulu değerlendirmesine sunuyoruz. Divan Kurulu olarak, Galatasaray’ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Eşref Hamamcıoğlundan istifa çağrısına cevap

SON DAKİKA | Galatasaray yönetimi Eşref Hamamcıoğlunu istifaya davet etti
SON DAKİKA | Galatasaray yönetimi Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti

Eşref Hamamcıoğlundan istifa çağrısına cevap

Eşref Hamamcıoğlundan istifa çağrısına cevap

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Flamengo şampiyonluk yolunda! Kritik deplasman, galibiyetlerine iddaa'da...
Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi! 6 oldu...
Son Dakika: Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Erkan Zengin
Cristiano Ronaldo, tarihin en golcü oyuncusu olabilir mi?