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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.03.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Eşref Hamamcıoğlu'ndan başkanlık açıklaması!

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Eşref Hamamcıoğlu'ndan başkanlık açıklaması!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Arkadaşlarımız sağ olsunlar beni yakıştırıyor. Ben de kulüp üyesiyim, her Galatasaraylı üye gibi buna hakkım var. Liyakatim da var" dedi.

Galatasaray’da geçen cumartesi günü gerçekleşen genel kurulda Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti.

Görevimizin başındayız diyen ve genel kurul kararını reddeden Cengiz ve yönetim dün mahkemeye başvuru yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimin beklentisi mahkemenin ibrasızlığı durdurma kararı vermesi. Ancak mahkeme yönetimin savını reddederse Mustafa Cengiz seçim kararı almak zorunda kalacak ve seçime giremeyecek.

HAMAMCIOĞLU: “LİYAKATİM VAR”

Camiada bir yandan da yeni başkanın kim olacağı konuşuluyor. Şu aşamada başkanlık koltuğuna en uygun görülen kişiyse divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, TGRT Haber'de Sabri Ugan’ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programına konuştu.

Çarpıcı sözlere imza atan Eşref Hamamcıoğlu “Arkadaşlarımız sağ olsunlar beni yakıştırıyor. Ben de kulüp üyesiyim, her Galatasaraylı üye gibi buna hakkım var. Liyakatim da var. Ama şu anda seçim yok, yönetim hukuki haklarını kullanıyor. Seçim tarihi belli değil. Ben divan başkanıyım. Bunu yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

SAFLAR, MAHKEMEDEN SONRA NETLEŞECEK

Öte yandan bazı kesimlerin baskı yaptığı eski başkan Dursun Özbek şu an seçime gidilmesi durumunda aday olmayı düşünmüyor. Geçen seçime giren isimlerden Ozan Korkut ise henüz kararını vermiş değil ama ekibi hazır durumda.

Özetle öncelik, idari anlamda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminin durumu. Mahkemeden çıkacak karara göre sarı-kırmızılı camiada saflar belli olacak.

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Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, Başkan Mustafa Cengiz’in 23 Nisan’a kadar tedbir kararı alması gerektiğini belirtti...

"23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor"Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in 23 Nisan’a kadar tedbir kararı alması gerektiğini belirterek, "Tedbir kararını alamazsa, tüzüğümüz gereği seçim kararını almak zorunda. 23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa, görevine devam edecektir" dedi.
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