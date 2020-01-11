Eşref Hamamcıoğlu: "Rakip kulüplerden biri bize çelme takmaya çalışıyor"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, ocak ayı divan kurulu toplantısında kulübün gündeminde yer alan konularla ilgili konuştu.

Son zamanlarda kulübü ilgilendiren enteresan gelişmeler olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Bunlardan biri rakip kulüplerden birinin ısrar bizim limit artışlarımızı kendilerine malzeme yapmaları ve bu konuda bize çelme takma çalışmaları, niyetleri çok açık. Bunun nedenini anlayabilmekle beraber gelinen seviyeyi ben anlayamıyorum. En üst perdeden buna bir an önce bir önlem almazsak bu bir alışkanlık hale gelecek gibi geliyor. Kendi iç düzenleri için ‘malum kulüp için çıkartılıyor’ gibi konular ne sportmenliğe yakışıyor ne de her iki kulübün tarihsel ilişkisine yakışıyor. Ezeli rekabet, ebedi dostluk lafları zamanında kullanıyor ama şu anda gelinen yer biraz karşı kulüp açısından seviyesizlikte diz boyu. Prim yapmaya başlamıştır. Divan olarak rahatsızlığımızı dile getirmek istedim" diye konuştu.