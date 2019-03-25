Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Galatasaray'da hangi görevi üstleniyor?
Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın muhtemel başkan adaylar arasında yer almasının ardından birçok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Halihazırda Galatasaray'ın Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık sürecinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.
1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Sayın Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Sayın Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır. Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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