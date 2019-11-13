Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

Galatasaray’ın kasım ayı divanında Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, geçtiğimiz ay Başkan Mustafa Cengiz ile mezarlıkta yaşadıkları olayla ve genel konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Mezarlık olayını anlatan Hamamcıoğlu, "Başkan sabah mahmurluğu olsa gerek hiçbirimize selam vermeden kabrin başına geçti. Biz de protokol ve temsil çerçevesinde divan başkanı olarak olmam gereken yerde yerimi almak üzere mezara doğru yöneldim. Televizyondaki görüntülerde deforme olduğunu düşünüyorum. Dikkatli izleyecek olursanız Başkanımız Mustafa Cengiz ile disiplin kurulu başkanı arasında boşluk vardı. Arayı kapattılar. Ben de olmam gereken yere girmem için ‘Müsaade eder misiniz?’ dedim. Olmam gereken yerde yerimi aldım. Sayın başkana ‘Günaydın’ dedim. Cevap alamadım. Ceketimi düzelttim. Zannediyorum dirsek teması olmuş. Hepimiz kalabalık yerlere giriyoruz. Her omuz omuza geldiğiniz yerde kavga mı ediyoruz? Bu nasıl bir algı yönetimidir? Beni tanıyorsunuz, omuz atmam söz konusu olabilir mi? Dar bir alanda saf dizdik. Başkanımız, ‘Beni sıkıştırıyorsunuz öte gidin’ dedi. Ben de az öte gittim. Başkan, ’Benim mezarı ortalamam lazım’ dedi. Geçen pazar bir programda beni linç ediyorlar. Galatasaray hayatımda enterensan bir tecrübe oldu. Ben çabuk sinirlenen biri değilim” diye konuştu.

"Divan başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir"

'Muhalefet sözcüsü' söylemi hakkında da konuşan Hamamcıoğlu, “Ben muhalefet sözcüsüyüm. Ben bunu size her divan kurulu toplantısında söylüyorum. Ben tüzüğe göre kulübün yönetilmesi için toplam kulüp üyeleri içinden 2200 divan üyemizin temsili ile görevliyim. Tüzüğümüzün bize verdiği görev, 'tüzüğe göre yönetilmesini sağla'. Biz de bu göreve gelirken proaktif olacağımızı söyledik. Bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi ne kulübü yönetmeye hevesliyiz ne de rolümüz var. Biz bundan önceki divanlardan farklıyız. Mali ve idari konularda görüş bildirebiliriz. Bundan da faydalanmak lazım. Tüzüğe aykırı davranış varsa takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ben muhalefetin temsilcisi değilim. Tüzüğün korunması için elimden geleni yapacağım. Kimsenin adamı olmadım. Ben bu camiaya 12 yaşında girdim, 65 yaşımdayım. Ben başkanlığa aday değilim. Bu çok net bilinsin. Algı yönetimi yapılıyor. Divan başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir. Hiç öyle bir şey söz konusu olmamıştır. Bu algı ile hedef şaşırtmamak lazım. Aynı kulvarda değiliz” şeklinde konuştu.

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