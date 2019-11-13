Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim
GeriFutbol Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
13.11.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, camiada çıkan iddiaların aksine başkalığa aday olmadığını belirterek, "Ben bu camiaya 12 yaşında girdim, 65 yaşımdayım. Başkanlığa aday değilim. Algı yönetimi yapılıyor. Divan başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir" dedi.

Galatasaray’ın kasım ayı divanında Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, geçtiğimiz ay Başkan Mustafa Cengiz ile mezarlıkta yaşadıkları olayla ve genel konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Mezarlık olayını anlatan Hamamcıoğlu, "Başkan sabah mahmurluğu olsa gerek hiçbirimize selam vermeden kabrin başına geçti. Biz de protokol ve temsil çerçevesinde divan başkanı olarak olmam gereken yerde yerimi almak üzere mezara doğru yöneldim. Televizyondaki görüntülerde deforme olduğunu düşünüyorum. Dikkatli izleyecek olursanız Başkanımız Mustafa Cengiz ile disiplin kurulu başkanı arasında boşluk vardı. Arayı kapattılar. Ben de olmam gereken yere girmem için ‘Müsaade eder misiniz?’ dedim. Olmam gereken yerde yerimi aldım. Sayın başkana ‘Günaydın’ dedim. Cevap alamadım. Ceketimi düzelttim. Zannediyorum dirsek teması olmuş. Hepimiz kalabalık yerlere giriyoruz. Her omuz omuza geldiğiniz yerde kavga mı ediyoruz? Bu nasıl bir algı yönetimidir? Beni tanıyorsunuz, omuz atmam söz konusu olabilir mi? Dar bir alanda saf dizdik. Başkanımız, ‘Beni sıkıştırıyorsunuz öte gidin’ dedi. Ben de az öte gittim. Başkan, ’Benim mezarı ortalamam lazım’ dedi. Geçen pazar bir programda beni linç ediyorlar. Galatasaray hayatımda enterensan bir tecrübe oldu. Ben çabuk sinirlenen biri değilim” diye konuştu.

11
Faruk Sürenden büyük iddia: Üzülerek söylüyorum...
Faruk Süren'den büyük iddia: 'Üzülerek söylüyorum...'

"Divan başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir"

'Muhalefet sözcüsü' söylemi hakkında da konuşan Hamamcıoğlu, “Ben muhalefet sözcüsüyüm. Ben bunu size her divan kurulu toplantısında söylüyorum. Ben tüzüğe göre kulübün yönetilmesi için toplam kulüp üyeleri içinden 2200 divan üyemizin temsili ile görevliyim. Tüzüğümüzün bize verdiği görev, 'tüzüğe göre yönetilmesini sağla'. Biz de bu göreve gelirken proaktif olacağımızı söyledik. Bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi ne kulübü yönetmeye hevesliyiz ne de rolümüz var. Biz bundan önceki divanlardan farklıyız. Mali ve idari konularda görüş bildirebiliriz. Bundan da faydalanmak lazım. Tüzüğe aykırı davranış varsa takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ben muhalefetin temsilcisi değilim. Tüzüğün korunması için elimden geleni yapacağım. Kimsenin adamı olmadım. Ben bu camiaya 12 yaşında girdim, 65 yaşımdayım. Ben başkanlığa aday değilim. Bu çok net bilinsin. Algı yönetimi yapılıyor. Divan başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir. Hiç öyle bir şey söz konusu olmamıştır. Bu algı ile hedef şaşırtmamak lazım. Aynı kulvarda değiliz” şeklinde konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle