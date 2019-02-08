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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
08.02.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Esra Yılmaz: “Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın”

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Esra Yılmaz: “Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın”

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç atleti Esra Yılmaz, “Fenerbahçe’de çok ayrıcalıklı hissediyorum. Büyük bir kulüp ve burada en iyisi olmak zorundasın” dedi.

Fenerbahçe’nin milli atleti Esra Yılmaz İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Ortaokulda bir atletizm antrenörünün kendisini bulmasıyla spora başladığını anlatan Yılmaz, “6-7 yıldır bu sporu yapıyorum. Antrenörüm üç adıma daha yatkın olduğumu düşündü. Daha önce yüksek atlamayla başladım. Orada iyi olamadım ve üç adımda başarılı oldum. Her geçen yıl performansımın daha çok arttığını düşünüyorum. Çünkü daha çok antrenman yapıyorum. İnşallah 2020 Olimpiyatları’na gitmeyi düşünüyorum. İyi ki Fenerbahçe’deyim. Her türlü konuda destek oluyorlar bize. Ben de Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Rümeysa ile aynı sınıftayız. Benim en yakın arkadaşım. Rümeysa olimpiyatlarda inşallah madalya alır” diye konuştu.

“Rakiplerimin çoğunu tanıyorum”

Yurt dışında karşılaşacağı rakipleri hakkında konuşan Yılmaz, “Yurt dışındaki rakiplerimin çoğunu tanıyorum. Beraber yarıştığımız zamanlar oldu. Benden iyileri var. Onları geçebilecek seviyede olduğumu düşünüyorum, inşallah geçerim. Bunu yapacağıma inanıyorum. Savaş hoca bize çok destek oluyor her türlü konuda en iyisi olduğumu söylüyor. 2024 Olimpiyatları’na gitmemi çok istiyor. Seçmede güzel derece elde edemedim ama finale kaldım. Çok heyecanlandım rakiplerimi görünce. Milli takımın da ağırlığı var. Hocanın da çok beklentisi var. Atladım finale kaldım ama daha iyi performans sergiledim. Ama madalya alacak kapasitedeydim sonrasında madalyayı kaçırdım. İnşallah bu seneki Avrupa Şampiyonası’nda madalyayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın”

Zaman ilerledikçe olgunlaştığını belirten Esra Yılmaz, “Umuyorum ilerde daha iyi olur. 2020 çok erken oluyor bizim için ama 2024’te daha büyüdüğümüz, olgunlaştığımız için daha iyi dereceler çıkar. İnsanlara spor yapmalarını tavsiye ediyorum, güzel bir şey. Atletizm biraz zor. Dişlerini sıkmaları lazım. Fenerbahçe’de çok ayrıcalıklı hissediyorum. Büyük bir kulüp ve burada en iyisi olmak zorundasın” şeklinde konuştu.

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