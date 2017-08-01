Esporun “Süper Kupası” ilk kez Türkiye’de

2 Ağustos 2017 Çarşamba günü Fenerbahçe 1907 ile Galakticos takımları arasında yapılacak karşılaşmanın galibi 10 bin TL ödülün sahibi olacak

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, futboldaki süper kupa benzeri karşılaşmaların dünyada çok büyük ilgi gördüğünü ve Netmarble Türkiye olarak e-spor takımlarına destek vermekten dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, Türkiye’de bir ilk olan tek maç sonunda kazanan takımın 10.000 TL alacağı Süper Kupa’yı organize etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Netmarble Türkiye, ülkemizin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için Türkiye’de ilk defa yapılacak ve şampiyon takımları bir araya getirecek bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Futbolda Şampiyonlar Ligi Kupası ve Avrupa Ligi Kupası kazanan iki takımı karşı karşıya getiren Süper Kupa uygulamasını e-spor alanına taşıyan ve dünyada çeşitli isimlerle anılan şampiyon takımların maçı tüm dünyada büyük ilgi görüyor.

Clash for Cash ilk kez Türkiye’de

İlk örneğini Astralis ile Virtus.Pro ile oynanan maçta gördüğümüz, Clash for Cash olarak anılan mücadelenin bir benzerini bundan sonra Türkiye’de Wolfteam için Netmarble Türkiye düzenleyecek. Wolfteam ekibinin bu etkinlikte izleyicilerine bir sürprizi de olacak. Yıkım Modu yani Espor maçları için özel dizayn edilen Gaziantep haritası, harita havuzunda yerini almak için hazır ve ilk kez bu harita bu etkinlikte oynanacak.

Tek maç, 10.000 TL ödül

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Dirketörü Aras Şenyüz, Türkiye’de son iki yıldır e-spor alanına önemli yatırımlar yaptıklarını ve pek çok ilki gerçekleştirmek üzere yeni projeleri hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı. Wolfteam Düello: Zirve adını verdikleri maç için Wolfteam Yıldızlar Ligi 1. Sezonunun şampiyon takımı Galakticos ile Türkiye’nin en popüler Wolfteam oyuncusu Furkan “BLoodRappeR” Çinici’nin kaptanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe takımlarının karşılaşacağını söyledi. Şenyüz şöyle devam etti:

“Bu maçların dünyadaki örneklerine baktığımızda hem takımlar hem de izleyiciler arasında büyük bir heyecan fırtınası yaşanıyor. 2 Ağustos Çarşamba günü organize edeceğimiz mücadelede kazanan takım 10 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Bu organizasyonları düzenli olarak her yıl gerçekleştirerek dünyadaki benzerleri gibi tüm yıl boyunca beklenecek bir maç haline getirmeyi hedefliyoruz. İki takımın nefes kesecek mücadelesini ise Twitch.com/wolfteam üzerinden yaklaşık 100.000 kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz. Tüm Espor severleri de bu heyecanlı maçı izlemek için ekran başına bekliyoruz”

Wolfteam:Zirve ile ilgili son gelişmeleri ve duyuruları adresinden takip edebilirsiniz.