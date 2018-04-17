Esporun geleceğine 500 bin Euro
İsveç’in kadın espor topluluğu Female Legends “esporun geleceği” konulu projeleri için 500 bin Euro yatırım yapma kararı aldı.
Proje çok sayıda kadın ve erkeğin oyun oynamasını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak için daha kapsayıcı bir alan yaratmayı hedefliyor. İsveçli oyun firması Sverok, Skövde Üniversitesi ve Inet ile proje için 45 bilgisayar sağlayacak.
Female Legends Başkanı Liza Lind, “Uzun bir süre boyunca, esporda kadınlar için var olan sorunları gördük ve daha fazla kuruluşun bunu anlamaya başlamasıyla önleyici çalışmalar yapma fırsatı bulduk” diye konuştu.
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