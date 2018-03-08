Esporun enleri seçildi
Yapı Kredi Play Espor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nde verilecek ‘Teknosa Oyunun Büyükleri’ ödülleri belli oldu.
ESPOR ve dijital oyunseverleri iki gün sürecek bir organizasyonla bir araya getiren Yapı Kredi Play Espor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali, yarın Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center’da başlıyor. Pazar akşamına kadar sürecek festivalde tüm dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends ve Player Unknown’s Battlegrounds gibi oyunların turnuvaları yapılacak. Bu önemli festival öncesi Spor Arena Jürisi ‘Teknosa Oyunun Büyükleri’ ödülleri için buluştu. Bora Koçyiğit, Hakan Baş, Bünyamin Aydın, Koray Durkal ve Mehmet Arslan’dan oluşan jüri, halk oylamasının ardından kendi tercihlerini de kullanarak en iyileri seçti.
HEDEF GELENEKSELLEŞTİRMEK
Yapı Kredi Play’le sponsor oldukları festivalin genç nesille buluşmasında önemli bir platform olduğunu söyleyen Yapı Kredi Marka Yönetimi Müdürü Didem Arslan, ‘’Espor dijitalleşen dünyada genç kitlelere dokunmanın en etkili araçlarından birine dönüştü. Festivalle ülkemizde bu alanla ilgilenen herkesi buluşturmaktan mutluyuz” dedi. Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan da “Geleneksel hale gelmesini planladığımız E-Spor Arena festivaliyle her yıl sektörün hem tüketici hem de üreticilerini aynı platformda buluşturmak büyük bir heyecan” ifadelerini kullandı.
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