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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
18.10.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

eSpor’da bir ilk! FIFA eWorld Cup’ın resmi maç topu Adidas

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eSpor’da bir ilk! FIFA eWorld Cup’ın resmi maç topu Adidas

adidas ve EA SPORTS yıllardır devam eden işbirliğini geliştirerek sürdürüyor. eSpor’un en önemli karşılaşması olarak görülen ve dünyanın en iyi oyuncularının dünya şampiyonluğu için yarıştığı EA SPORTS FIFA 20 Global Serisi’nin resmi ortağı olan adidas, kupanın maç topuna da imzasını attı. Yapılan iş birliği kapsamında EA SPORTS FIFA 20 Global Serisi FIFA eWorld Cup’ın resmi maç topu adidas oldu.

adidas ve Electronic Arts, eSporalanında bir ilk olarak EA SPORTS FIFA 20 The Global Serisi FIFA eWorld Cup için resmi maç topunu yarattı. Resmi maç topu ilk olarak Kasım ayında düzenlenecek FUT Champions Cup Stage 1’deki mücadele sırasında sahneye çıkacak.

Dijital top, FUT Champions kalkanının yanı sıra beyaz bir taban üzerinde koyu kırmızı ve siyah renkli bir tasarıma sahip. Oyunculara gerçeğe en yakın deneyimi sağlaması için geliştirilen dijital top, geleneksel futbol hareketlerini tam anlamıyla yansıtıyor. Bunun için futbolcuların topla gerçekleştirdiği pek çok harekete bağlı pozisyon varyasyonları üzerine çalışılarak fiziki olana en yakın görünüme kavuşturuldu.

Fiziksel ve dijital bağlantının daha da güçlendirilmesi amacıyla topun vereceği tepkiler; çim, toprak, tahrip olmuş yağmurlu, çamurlu alanlar gibi bireysel saha tipleri ya da stadyumlar gibi farklı zemin tiplerine göre hazırlandı. adidas top ile birlikte eSpor’da ilk kez bir topun gölgesi aynı zamanda dönüşü göstermek için ekranda görünmüş olacak.

EA SPORTS FIFA 20 Global Serisi’nin adidas topu, 4 Ekim’den itibaren oyundaki yerini aldı. FIFA Ultimate Team paketleri ile topun kilidi açılabiliyor; ya da 8 Kasım’da ilk FUT Şampiyonlar Kupası’nı izleyerek de yine topun kilidini açmak mümkün. adidas’ın bu dijital topu fiziksel formda satışa sunulmayacak.

adidas aynı zamanda bu anlaşmanınbir parçası olarak eSpor’cuların performanslarını artırmaya yardımcı olmak amacıyla düşünce biçimi, beslenme,hareket ve kurtarma tekniklerini içerenbir dizi kısa film hazırladı. Dünyanın önde gelen kişisel performans şirketi EXOS ile ortaklaşa geliştirilen kısa filmler, çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren EA SPORTS FIFA 20 Global Series Marka İletişiminden Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Florian Alt, “adidas’la birlikte sporun yaşamları değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak bu artık sadece sahada gerçekleşenlerle sınırlı değil. eSpor’un büyümesiyle birlikte benzersiz bir dizi beceri, eğitim ve zihniyet gerektiren yepyeni bir sporcu kategorisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yaptığımız yenilikçi işbirlikleri sayesinde de özel olarak tasarlanmış ürünler, fiziksel ve zihinsel eğitim araçları ile oyunların ve oyuncuların gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yeni spor kategorisinin ön saflarında yer almaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

 

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