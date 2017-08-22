Espora 30 milyon liralık dev destek!

Türkiye’nin en büyük espor takımlarından biri olan BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yapan Vodafone, bu kapsamda genç müşterileri için geliştirdiği ve espor dünyasında bir ilk olan “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketleriyle oyun tutkunlarının başka hiçbir yerde bulamayacağı ayrıcalıklar sunacak.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, “Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone ile 25 yaş ve altı gençlere yeni özgürlük alanları sunmaya devam ediyor. Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile, müzik alanında yaptığı yatırımların ardından, şimdi de Türkiye’de 33 milyonu geçen kullanıcı sayısı ve 1 milyar dolara yaklaşan iş hacmi ile her geçen gün büyüyen espor pazarına 5 yılda 30 milyon TL değerinde desteğe hazırlanıyor.

Vodafone’un espor alanındaki yatırımları ve BAUSuperMassive eSports iş ortaklığı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş, Espor Yorumcusu Kaan Kural ve BAUSuperMassive eSports oyuncularının katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Engin Aksoy: “Oyun pazarının gelişimine katkıda bulunacağız”

Vodafone FreeZone platformuyla gençlerin kendilerini özgürce ifade ettikleri dijital bir ortam yaratmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone ile genç abonelerimizin yaşam tarzına, ihtiyaçlarına ve sosyal beklentilerine uygun teklifler sunmaya devam ediyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında 2011 yılından bu yana sürdürdüğümüz müzik yatırımlarının ardından şimdi de gençlerin bir diğer tutkusu olan oyun alanına yatırım yapıyoruz. Oyun pazarında oyuncular ve izleyiciler büyük ölçüde birbiriyle örtüşen bir kitleyi oluşturuyor. Oyun izleyenler de oynayanlar da internette oyun videoları tüketiyor. Araştırmalara göre, YouTube’da en çok izlenen ikinci kategori oyun kategorisi olurken, toplam oyun içeriği de 6 bin yıla denk geliyor. İnternette video izleyenlerin %20’sinin en son oyun videosu izlediği görülüyor. Espor ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da, taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Önümüzdeki 5 yılda espor pazarına 30 milyon TL değerinde desteğe hazırlanıyoruz.”

Hakan Baş: “Kişilerin sosyalleşmesi espor ekosistemi sayesinde modern çağa uygun bir şekilde evriliyor”

Espor alanındaki girişimlerine değinen BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş ise şunları kaydetti:

“Geleneksel görüşün aksine, kaybedildiği varsayılan sosyalleşme ve insanlar arası iletişim, espor ekosistemi sayesinde modern çağa uygun bir şekilde evrilmekte. Bugün ülkemizde bile bir oyun finali için 15 bin bilet 2 saat içinde tüketiliyor ve bu gençler saatlerce bir stadyumu doldurup coşkuyla sosyalleşiyorsa, bu, espor sayesinde oluyor. 2024’te espor’un olimpiyatlarda olması bekleniyor. Bu, aslında espor’dan çok olimpiyatlara fayda sağlayacak, çünkü olimpiyatların izlenme oranları artacak. İlgi çekmek isteyen organizasyonlar, şirketler, film yapımcıları, hatta diğer spor branşları hep espor ile beraber neler yapabiliriz diye kafa yoruyorlar. Zaten bir oyunun finali dünyada Super Bowl’dan sonra en çok canlı izleyici tarafından takip edilen müsabakaysa, çok da söylenecek bir şey yok. Espor tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan bir sektör. Biz de burada doğru zamanda doğru konumlanarak 2 sene önce BAUSuperMassive’i kurduk ve 4 sezonda 4 final oynayarak sektördeki en güçlü oyuncu konumunu kazandık.”

Espor dünyasında bir ilk

Vodafone, BAUSuperMassive e-Sports iş ortaklığı kapsamında genç aboneleri için espor dünyasında bir ilk olan “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketlerini de sunacak. Oyuncuların ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre GSM ve GSM dışı tekliflerden oluşan bu paketlerde, oyun tutkunlarının başka hiçbir yerde bulamayacağı ayrıcalıklar yer alacak.

Oyuncuların en sık takip ettiği platformlardan YouTube işbirliğiyle hazırlanan “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketleriyle genç aboneler internetinden yemeyen YouTube paketine sahip olacak. Vodafone FreeZone’lular, BAUSuperMassive eSports takımından koçluk alma, takımla tanışma ve Game House (Oyun Evi) ziyaretlerinde bulunma, BAUSuperMassive eSports markalı ürünlerde Lidyana.com’da %50 indirim gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

FreeZone’lulara ayrıca, oyun pazarında genç kitle tarafından en çok tercih edilen ödeme platformu olan ininal sanal kartında 10 TL hediye ve Hepsiburada.com’daki en iyi oyun ekipmanlarında %25’e varan indirim gibi imkânlar da sağlanacak. “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketlerinden “5’te 5 Standart” ayda 9 TL, “5’te 5 Extra” ise ayda 18 TL’den sunulacak.

Rakamlarla espor:

Espor ekosisteminin 2017 yılında global hacminin 876 milyon dolar olacağı ve bunun 617 milyon dolarlık bölümünün markaların katkılarından geleceği tahmin ediliyor.

Newzoo araştırma şirketine göre, 2019’da sadece markalardan elde edilen gelir 1 milyar doları geçecek.

2017’de espor izleyici sayısı dünyada 385 milyon olarak tahmin ediliyor.

Son 5 yıldır %10’un üzerinde bir yıllık büyüme ortalaması gösteren izleyici sayısının artışında yavaşlama beklenmiyor.

Espor ekonomisi son 5 yılda ortalama yıllık %40 büyüme kaydetti.

Bir espor maçı, YouTube ve Twitch üzerinden 60 bin tekil izleyiciye ulaşabiliyor. Şampiyonluk maçlarında bu rakam 1 milyonu buluyor.

2,2 milyar kullanıcı ve yaklaşık 110 milyar dolar pazar hacmi seviyesine sahip dijital oyun sektörünün 2020 yılında 130 milyar dolar seviyesine çıkması öngörülüyor. Özellikle %40'lar seviyesindeki mobil oyun pazarının 2020 yılında pazarın yarısına hakim olması bekleniyor.

Türkiye’de 33 milyonu geçen kullanıcı sayısı ve 1 milyar dolara yaklaşan iş hacmi ile oyun pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Çokoyunculu Devasa Online Oyunlar pazarı 13 milyon kullanıcıya ulaştı.