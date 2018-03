Espor tutkunları bu festivalde buluşacak!

Spor Arena bünyesinde ilk kez ana medyada yer alan E-spor yine bir ilki aynı markanın çatısı altında bu kez oyun ve dijital yaşam festivalinde yaşayacak.

İlk gün tüm dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends turnuvasıyla sevenlerine merhaba diyecek olan festivalde birbirinden ünlü isimler, yayıncılar, fenomenler, takımlar ve e-spor dünyasının enleri sizlerle buluşacak. Festivalin ikinci gününde ise perde PlayerUnknown's Battlegrounds turnuvasıyla kapanacak.

JÜRİDE KİMLER YOK Kİ

Bu festivalde sadece muhteşem turnuvaları izlemeyeceksiniz. Teknosa Oyunun Büyükleri E-Spor Ödülleri ile yılın en iyilerinin ödüllendirildiği anlara da tanıklık edeceksiniz. Spor Arena jürisi ve sizlerin oylarıyla belirlenecek ödüller festivalde sahiplerini bulacak.

Jüride kimler yok ki;

Bora Koçyiğit (Riot Games Türkiye Ülke Müdürü), Hakan Baş (BAUSuperMassive Takım Sahibi), Bünyamin Aydın (Space Soldiers Takım Sahibi), Koray Durkal (Spor Arena Espor Yazarı), Mehmet Arslan (Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü)

EN İYİLER SAHNE ALACAK

Festivalde hayranı olduğunuz tüm oyuncular sizlerle beraber olacak. League of Legends Şampiyonluk Ligi ve Yükselme Ligi’nde hayranı olduğunuz takımlar, oyuncular, koçlar… Hepsi ama hepsi bu özel etkinlikte sizlerle iç içe olacak. Formalarınızı, kâğıt kalemlerinizi ve selfie çekmek için telefonlarınızı şimdiden hazırlayın.

VE ELBETTE COSPLAY

Her festivalin olmazsa olmazı Cosplay karakterleri Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nde de yerlerini alacak. League of Legends’tan Overwatch’a, Heroes of the Storm’dan PlayerUnknown's Battlegrounds’a kadar pek çok fenomen oyunun Cosplay karakterleri festival alanında sizlerle olacak.

BİLETLER SADECE BİLETİX’TE

Bu çok özel festivalde yer almak ve şanslı kişiler arasında olmak istiyorsanız yapmanız gereken sadece Biletix’e gitmek. İki gün sürecek festivalin tamamında yer almak ise 20 lira. Benim sadece tek günüm var diyorsanız ödeyeceğiniz ücret sadece 15 lira.