Espor oyunları halka ait olmalı!

Tüm dünyada oyunların anonim hale gelerek isteyen her oyuncu ya da kurumun oyunlarla ilgili istediği turnuvayı düzenleme ve yayın yapma özgürlüğüne sahip olması gerektiğini, eğer eSpor kavramına samimi olarak inanıyorsak ve bu oyunlar olimpiyatlarda yer alacaksa aynen diğer spor dalları gibi turnuva ya da her türlü organizasyonunun herhangi bir izin ya da marka koruması kanunu kapsamına girmeden yapılması gerektiğine inandığını aktardı.

Webrazzi Summit 2017’de yer alan ve moderatörlüğünü Arda Kutsal’ın yaptığı “E-Spor Nereye Gidiyor?” başlıklı panele Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, 1907 Fenerbahçe Espor Takımı Başkanı Sina Afra ve Riot Games’ten Erdinç İyikul katıldı. Sina Afra espor kategorisinin hızla büyüdüğünü, 1907 Fenerbahçe Espor Takımı’nın dünyada en çok oyun disiplininde takıma sahip ve en başarılı takım olmasını amaçladıklarını aktardı.

Oyunlar dünyada anonim olmalı

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek ise Türkiye’de Wolfteam oyunuyla espor alanına Netmarble Türkiye olarak büyük yatırım yaptıklarını, bu yatırımın Türk espor takımlarına önemli bir tecrübe kazandırdığını anlattı. Aynı zamanda mobil eSpor oyunlarının hızla popülerleştiğini belirten Özistek, Türkiye’de Paramanya ve StarWars: Force Arena gibi oyunlar ile mobil eSpor oyunlarına olan ilginin çok hızlı arttığını, önümüzdeki dönemde birçok kulübün mobil eSpor takımlarını da kuracağına ve her yaş grubundan akıllı telefon kullanıcılarına erişim ile birlikte kulüp, takım ve oyuncuların çok daha kolay sponsor bulacağını söyledi.

Barış Özistek ayrıca espor takımlarının ve oyuncuların yakın zamanda oyun şirketlerinden önemli bir talebi olacağı yönündeki görüşünü de paylaştı. Özistek, “eSpor kapsamında oynanan dijital oyunlar artık tüm dünyada anonim olmalı, halka ait olmalı. Evet oyunların marka hakları oyunu üreten şirketlere ait ama oyun yayınlandıktan sonra oyunu oynamaya başlayan oyuncuların da aslında çok ciddi hakları var. Biz turnuva yapan kişi ve kurumları ya da YouTube, Twitch gibi kanallardan canlı yayın yapanları destekliyoruz, markamıza bir zarar vermediği sürece izin veriyoruz. Ancak bu durumu kanunlar karşılamıyor. Yarın bir şirket bu turnuvaların yapılmasına izin vermeyebilir. Eğer biz oyun sektörü olarak buna elektronik spor dediysek tıpkı futbolda olduğu gibi, basketbolda olduğu gibi oyunlar anonim olmalı herkes istediği gibi turnuva düzenleyebilmeli. Bu açılımın elektronik sporun önünü açacağına, yasal soru işaretlerini ortadan kaldıracağına ve bu alana girmek isteyen sponsorları rahatlatacağına inanıyorum” diye konuştu.

Espor kulüpleri basketbola girebilir

Barış Özistek ayrıca eSpor kulüplerinin büyük bir izleyici kitlesine sahip olduğunu belirterek, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi köklü spor kulüpleri espor takımlarını kurarak çok vizyonel bir adım attıklarını fakat eSpor gerçeğini fark etmeyen diğer geleneksel eSpor kulüplerinin ortadan kaybolma ihtimali olduğuna vurgu yaparak, “Belki de HWA Gaming, Dark Passage ya da Crew e-sports” gibi kulüplerin seyirci gücünü kullanarak, basketbol ya da voleybol takımları mı kursalar diye düşüneceğimiz zamanlar gelebilir. Yakın zamanda eSpor izleyicisinin 1 milyar kişi rakamına ulaşması bekleniyor” diye konuştu.