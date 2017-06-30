« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>eSpor>Espor dünyasında bir ilk! Kütüphaneler...

Espor dünyasında bir ilk! Kütüphaneler...

İngiltere Espor Derneği geleceğin oyuncularını ve antrenörlerini yetiştirmek için İngiliz kütüphaneleriyle işbirliği yapma kararı aldı.

Koray DURKAL
SON GÜNCELLEME

Espor sektörünün büyümesini sürdürmek için yeni bir projeye imza atan İngiltere Espor Derneği, kütüphanelerde eğitimler düzenleme kararı aldı.

Proje ilk olarak Londra’da başlayacak ve haftalık iki saatlik seanslar halinde 10-13 yaş arası çocuklara Rocket League eğitimleri verilecek. Bu eğitimler sayesinde çocuklara espor daha iyi anlatılacak hem de ulaşılmak istenen hedef kitleyle iletişim artacak.

Kütüphanelerdeki projenin tutması halinde bu rehberlik hizmeti teşvik edilecek ve ülkedeki diğer okullara da yayılacak.

 

İngiltere Espor DerneğikütüphaneRocket Leagueesportsespore-spor
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL