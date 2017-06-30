Espor dünyasında bir ilk! Kütüphaneler...

Espor sektörünün büyümesini sürdürmek için yeni bir projeye imza atan İngiltere Espor Derneği, kütüphanelerde eğitimler düzenleme kararı aldı.

Proje ilk olarak Londra’da başlayacak ve haftalık iki saatlik seanslar halinde 10-13 yaş arası çocuklara Rocket League eğitimleri verilecek. Bu eğitimler sayesinde çocuklara espor daha iyi anlatılacak hem de ulaşılmak istenen hedef kitleyle iletişim artacak.

Kütüphanelerdeki projenin tutması halinde bu rehberlik hizmeti teşvik edilecek ve ülkedeki diğer okullara da yayılacak.