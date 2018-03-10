Espor dünyası İstanbul’da bir araya geldi! İşte müthiş festivale damga vuranlar...

YAPI Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali dün İstanbul’da start aldı. Hilton İstanbul Convention&Exhbition Center’da Hürriyet öncülüğü ve Spor Arena Platformunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, espor ve dijital oyun severleri bir araya getirdi. Festivalde ilk gün heyecanı League of Legends turnuvasıyla başladı. Takımlar ve onları desteklemek için Hilton’un yolunu tutanlar erken saatlerde festival alanını doldurdu. Turnuvaya başvuran 75 takım arasından 16’sı ön elemeyi geçmeyi başarırken final Portakallar ve G-Tech Phoenix arasında oynandı. Rakibinin yenen Portakallar Takımı şampiyon oldu.

YILIN EN İYİSİ THALDRIN

Sahnede ise League of Legends severler için sürpriz bir bilgi yarışması düzenlendi. Katılımcılar BAUSuperMassive formaları, N11.com hediye çekleri kazandılar. Migros’un oyunlarda kullanmak üzere sanal para verdiği bilgi yarışması büyük rağbet gördü. Etkinlikte Spor Arena Jürisi ve halkın oylarıyla espor dünyasının en prestijli isimleri de ödüllendirildi. Teknosa Oyunun Büyükleri ödül töreninde yılın takımı 1907 Fenerbahçe Espor olurken, yılın en iyi LoL oyuncusu ödülü sarı lacivertli takımın yıldızı Thaldrin’e gitti. Yılın Youtuber’ı seçilen Eastergamerstv ile Migros desteği ile yapılan söyleşi de günün dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

EMRE TİLEV ANLATACAK GOLLER GELECEK

Festivalin ikinci gününde PUBG fırtınası esecek. Yaklaşık 400 takım arasından ön elemeyi geçen 16 ekip bugün en iyi olmak için yarışacak. Bu çok özel gün yine çok özel bir karşılaşmaya sahne olacak. FIFA oyuncuları Sergen Yalçın ve Emre Kayır özel bir maç için alandaki yerini alırken mikrofonun başında ise Emre Tilev olacak.

HIZLI VE SEMPATİK

FORMULA 1 Esporcusu Cem Bölükbaşı, Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nin en önemli isimleri arasındaydı. Fernando Alonso’nun da ortak olduğu G2 Esport’sun en önemli pilotlarından biri olan Cem, Teknosa Oyunun Büyükleri Ödülleri’nde de Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Cem, ‘şu anda F4 yarışları için hazırlanıyorum. Umarım bir gün Formula 1 pistlerinde olacağım’ dedi.

‘HEDEFİMİZ DÜNYADA BAŞARI’

1907 Fenerbahçe’nin kaptanı ve başarılı oyuncusu Thaldrin hem yılın en iyi League of Legends oyuncusu seçildi hem de gelecek planları için iddialı açıklamalarda bulundu. Thaldrin, “Bu sezon istediğimiz gibi başlamadı ama yavaş yavaş toparlanıyoruz. Artık hedefimiz lokal değil global anlamda bir başarı elde etmek” diye konuştu.