Espor dünyası İstanbul’da bir araya geldi! İşte müthiş festivale damga vuranlar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler eSpor HaberleriEspor dünyası İstanbul’da bir araya geldi! İşte müthiş festivale damga vuranlar...
eSpor Espor dünyası İstanbul’da bir araya geldi! İşte müthiş festivale damga vuranlar...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Nefesler kesildi! Espor'da müthiş hafta sonu...

eSpor
Koray DURKAL
10.03.2018 - 20:19, Son Güncelleme:

Espor dünyası İstanbul’da bir araya geldi! İşte müthiş festivale damga vuranlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Espor dünyası İstanbul’da bir araya geldi! İşte müthiş festivale damga vuranlar...

Hürriyet öncülüğü ve Spor Arena Platformunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nde League of Legends turnuvası vardı. Ayrıca espor dünyasının en prestijli isimleri de ödüllendirildi.

YAPI Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali dün İstanbul’da start aldı. Hilton İstanbul Convention&Exhbition Center’da Hürriyet öncülüğü ve Spor Arena Platformunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, espor ve dijital oyun severleri bir araya getirdi. Festivalde ilk gün heyecanı League of Legends turnuvasıyla başladı. Takımlar ve onları desteklemek için Hilton’un yolunu tutanlar erken saatlerde festival alanını doldurdu. Turnuvaya başvuran 75 takım arasından 16’sı ön elemeyi geçmeyi başarırken final Portakallar ve G-Tech Phoenix arasında oynandı. Rakibinin yenen Portakallar Takımı şampiyon oldu.

YILIN EN İYİSİ THALDRIN
Sahnede ise League of Legends severler için sürpriz bir bilgi yarışması düzenlendi. Katılımcılar BAUSuperMassive formaları, N11.com hediye çekleri kazandılar.  Migros’un oyunlarda kullanmak üzere sanal para verdiği bilgi yarışması büyük rağbet gördü. Etkinlikte Spor Arena Jürisi ve halkın oylarıyla espor dünyasının en prestijli isimleri de ödüllendirildi. Teknosa Oyunun Büyükleri ödül töreninde yılın takımı 1907 Fenerbahçe Espor olurken, yılın en iyi LoL oyuncusu ödülü sarı lacivertli takımın yıldızı Thaldrin’e gitti. Yılın Youtuber’ı seçilen Eastergamerstv ile Migros desteği ile yapılan söyleşi de günün dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Espor dünyası İstanbul’da bir araya geldi İşte müthiş festivale damga vuranlar...

 

EMRE TİLEV ANLATACAK GOLLER GELECEK
Festivalin ikinci gününde PUBG fırtınası esecek. Yaklaşık 400 takım arasından ön elemeyi geçen 16 ekip bugün en iyi olmak için yarışacak. Bu çok özel gün yine çok özel bir karşılaşmaya sahne olacak. FIFA oyuncuları Sergen Yalçın ve Emre Kayır özel bir maç için alandaki yerini alırken mikrofonun başında ise Emre Tilev olacak.

HIZLI VE SEMPATİK
FORMULA 1 Esporcusu Cem Bölükbaşı, Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nin en önemli isimleri arasındaydı. Fernando Alonso’nun da ortak olduğu G2 Esport’sun en önemli pilotlarından biri olan Cem, Teknosa Oyunun Büyükleri Ödülleri’nde de Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Cem, ‘şu anda F4 yarışları için hazırlanıyorum. Umarım bir gün Formula 1 pistlerinde olacağım’ dedi.

‘HEDEFİMİZ DÜNYADA BAŞARI’
1907 Fenerbahçe’nin kaptanı ve başarılı oyuncusu Thaldrin hem yılın en iyi League of Legends oyuncusu seçildi hem de gelecek planları için iddialı açıklamalarda bulundu. Thaldrin, “Bu sezon istediğimiz gibi başlamadı ama yavaş yavaş toparlanıyoruz. Artık hedefimiz lokal değil global anlamda bir başarı elde etmek” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CANLI | Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği

10 soruda Türk Futbolu: Fenerbahçe’nin eli hâlâ direksiyonda

Stat turundan 1 yılda 9 milyon TL gelecek

Galatasaray’ın kefili UEFA