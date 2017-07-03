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Espor daha da büyüyecek!

Samsung Türkiye’den Arno Gesar espor’un Türkiye’de geldiği noktayı Spor Arena için değerlendirdi.

Hürriyet Haber
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Türkiye’de espor’un henüz beklenen yere gelmediğini söyleyen Arno Gesar, Koray Durkal'a yaptığı açıklamada, “Espor dünyada çok hızlı büyüyen bir platform. Türkiye’de 4-5 milyon kadar oyuncu sayısı var. Henüz beklenen büyümeye ulaşmadı ama ciddi bir şekilde büyüdüğünü söylemem gerekir. 2-3 sene içerisinde daha büyük bir hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

Espor daha da büyüyecek

Samsung’un espor’a verdiği destekten de bahseden Gesar, “Samsung bir Kore firması. Yani espor’un en çok geliştiği yerden gelen bir marka. Orada espor geliştikçe biz de marka olarak kreatif ve teknolojik ürünlerimizle sektörde yer almaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Arno GesarSamsungesportsespore-sporKoray DURKAL
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