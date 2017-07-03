Espor daha da büyüyecek!

Türkiye’de espor’un henüz beklenen yere gelmediğini söyleyen Arno Gesar, Koray Durkal'a yaptığı açıklamada, “Espor dünyada çok hızlı büyüyen bir platform. Türkiye’de 4-5 milyon kadar oyuncu sayısı var. Henüz beklenen büyümeye ulaşmadı ama ciddi bir şekilde büyüdüğünü söylemem gerekir. 2-3 sene içerisinde daha büyük bir hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

Samsung’un espor’a verdiği destekten de bahseden Gesar, “Samsung bir Kore firması. Yani espor’un en çok geliştiği yerden gelen bir marka. Orada espor geliştikçe biz de marka olarak kreatif ve teknolojik ürünlerimizle sektörde yer almaya devam etmek istiyoruz” dedi.