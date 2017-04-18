Espor artık Asya Oyunları'nda!

E-Ticaret sektörünün devlerinden biri olan Alibaba, Asya Olimpiyat Konseyi ile birlikte 2018’de Jakarta - Palembang’da düzenlenecek Asya Oyunları’na espor’u da dahil etme kararı aldı.

2022’de Hangzhou’da yapılacak oyunlarda da espor’un olacağını duyuran Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Ahmad Fahad Al-Sabah, “komite olarak her zaman Asya sporlarının geliştirme ve iyileştirme konusunda kararlıydık. Espor'daki güç ve tecrübesiyle Alisports’un bize yardımcı olacak ileriye yönelik düşüncelerini sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Asya Oyunları’na destek veren Alibaba bugüne kadar espor için 150 milyon dolarlık yatırım yaptı.